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25.05.2021 18:50
Рубрика: Происшествия

В Ивановской области загорелся ресторан

Текст: Татьяна Ткачёва
Фото: ГУ МЧС по Ивановской области Фото: ГУ МЧС по Ивановской области
Фото: ГУ МЧС по Ивановской области

Крупный пожар устраняют в Кохме - огнем охвачены корпуса популярного ресторана "Запрудка". Персонал и посетители не пострадали.

Фото: Андрей Васильев/ТАСС
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Как сообщили в главном управлении МЧС по Ивановской области, сигнал о пожаре поступил в 17:16, первые подразделения огнеборцев прибыли на место через пять минут. На тот момент горело не эксплуатируемое деревянное здание. Затем пламя перекинулось на действующие корпуса ресторана.

Площадь возгорания составляет около 500 квадратных метров, эвакуация людей не потребовалась, добавляет ТАСС со ссылкой на источник в МЧС.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Ивановская область

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