В Ивановской области загорелся ресторан

Крупный пожар устраняют в Кохме - огнем охвачены корпуса популярного ресторана "Запрудка". Персонал и посетители не пострадали.

Как сообщили в главном управлении МЧС по Ивановской области, сигнал о пожаре поступил в 17:16, первые подразделения огнеборцев прибыли на место через пять минут. На тот момент горело не эксплуатируемое деревянное здание. Затем пламя перекинулось на действующие корпуса ресторана.

Площадь возгорания составляет около 500 квадратных метров, эвакуация людей не потребовалась, добавляет ТАСС со ссылкой на источник в МЧС.