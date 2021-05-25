В Москве со стартом "теплого" сезона начали появляться временные велополосы. Пока их три. В ближайшее время власти города обещают сделать еще пять.

Первой в этом сезоне вышла в свет велополоса на Лесной улице. Ее длина - чуть больше километра. Впервые временная дорожка там появилась прошлым летом - тогда она разделила поклонников велосипедных прогулок и местных жителей на два противоборствующих лагеря. Тем не менее, по данным департамента транспорта, в минувшем году велосипедисты стали ездить по Лесной на 57 процентов чаще.

Не было и ДТП с участием любителей двухколесных, отмечают в ведомстве. Такие же "времянки" сейчас появились и на двух других улицах города - Каретном Ряду и Малой Дмитровке. Еще одна порция полос скоро добавится как в центре, так и в четырех районах: Академическом, Марьино, Отрадном и Строгино. Например, их обустроят на Большой Полянке, улице Лебедева, Мячковском бульваре, в Газетном и 3-м Михалковском переулках. Места для движения велосипедов выделят оранжевой краской, а на тротуарах установят специальные знаки. Всего до конца года в столице планируется сделать до ста километров новых временных полос.

Еще одна порция полос скоро добавится как в центре, так и в четырех отдаленных районах: Академическом, Марьино, Отрадном и Строгино

Интерес к велосипедам в Москве между тем растет: с начала сезона, а с тех пор прошло полтора месяца, пользователи городского велопроката совершили миллион поездок. Самые популярные станции - у ВДНХ и парка Горького, Москвариума и станции метро "Парк культуры", а также на Сокольнической площади. Рекорд по количеству поездок - 5,7 млн - пока принадлежит 2020 году. Но тогда сезон проката для горожан из-за пандемии коронавируса стартовал позже обычного - в начале лета.

Тем временем

На дороги Москвы вышел велопатруль. В этом году пешеходам, велосипедистам и автомобилистам будут помогать четыре инспектора. Один патруль будет курсировать внутри Бульварного кольца и на Лесной улице, а второй - в границах ТТК. Сотрудники будут следить за состоянием светофоров, знаков, велопарковок, станций велопроката и смотреть, чтобы водители не парковались на велополосах. Нерадивых автомобилистов сначала попросят переставить машину, а в случае отказа зафиксируют нарушение в приложении "Помощник Москвы".