В Музее военной формы открылась выставка к 125-летию Георгия Жукова

В московском Музее военной формы открыт музейно-выставочный проект "Георгий Жуков. Время власти и забытые реформы". Экспозиция посвящена 125-летию со дня рождения маршала Жукова.

Фото: предоставлено Музеем военной формы

Предвоенные биография и события Великой Отечественной войны, связанные с именем полководца, широко освещены. Послевоенная деятельность Георгия Жукова, - "сталинская" опала, возвращение на вершины власти и последовавшие за этим события - не менее интересны, но о них мало известно. Выставка рассказывает о деятельности маршала Жукова на посту министра обороны Советского Союза в 1955-1957 годах. Основной акцент сделан на ныне забытых изменениях военной формы.

В экспозицию вошли предметы из собрания Центрального музея Вооруженных Сил России, Музея Победы, Студии военных художников имени М.Б. Грекова, Российской государственной библиотеки искусств и частных коллекций - Сергея Королева, Алексея Степанова, Сергея Зорина, Кирилла Цыпленкова, Максима Малиновского.

В выставочных залах Музея военной формы представлены образцы обмундирования и снаряжения Советской армии середины 1950-х годов, уникальные, оставшиеся в виде проектов и изготовленные в единственных экземплярах предметы экспериментальной формы одежды, а также документы, личные вещи, фото и видеоматериалы. В рамках работы выставки пройдут тематические экскурсии и лекции.

Выставка работает с 26 мая по 5 сентября 2021 года.