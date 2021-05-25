В столице отремонтируют первые жилые небоскребы

Первые советские небоскребы отремонтируют в столице в рамках капитального ремонта. Об этом сообщает портал мэра Москвы.

Первыми советскими небоскребами принято называть 14-этажные жилые здания, построенные в первой половине 1970-х годов. Первыми будут отремонтированы 12 строений на Халтуринской улице. Работы стартовали в доме по адресу: Халтуринская улица, дом 14, корпус 2. В нем отремонтируют системы водоотведения, теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, а также крышу, подвальные помещения и фасад.