Владимирский вице-губернатор стал фигурантом уголовного дела

В отношении заместителя губернатора Владимирской области Романа Годунина возбуждено уголовное дело.

Чиновник подозревается в подстрекательстве и пособничестве в ограничении конкуренции при участии в торгах, повлекшем извлечение дохода в особо крупном размере.

Как рассказали в следственном управлении СК РФ по Владимирской области, в октябре 2020 года был объявлен конкурс на выполнение строительно-монтажных работ на автодороге Рпенский проезд во Владимире. Максимальная цена контракта составила больше двух миллиардов рублей.

- По версии следствия, Годунин путем угроз и уговоров склонил руководство ГУП "ДСУ-3" и фирмы-конкурента к заключению ограничивающего конкуренцию соглашения (картеля), согласно которому оба предприятия не должны были снижать максимальную цену контракта, чтобы аукцион был признан несостоявшимся, а победителем торгов стала фирма, подавшая заявку первой, - пояснила официальный представитель регионального СУСК Мария Серова.

В результате победителем электронного аукциона было признано ГУП "ДСУ-3", а второй участник торгов по договору субподряда получил половину объема работ, предусмотренных техническим заданием к контракту.

- В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, расследование уголовного дела продолжается во взаимодействии с региональным УФСБ России, - уточнили в СУСК.

Кроме того, следственные органы СК РФ по Владимирской области расследуют уголовное дело в отношении 36-летнего гендиректора ГУП "ДСУ-3" Романа Головина, который подозревается в ограничении конкуренции путем заключения между хозяйствующими субъектами ограничивающего конкуренцию соглашения (картеля).