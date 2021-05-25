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25.05.2021 19:02
Рубрика: Происшествия

Владимирский вице-губернатор стал фигурантом уголовного дела

Текст: Элина Труханова (Владимир)

В отношении заместителя губернатора Владимирской области Романа Годунина возбуждено уголовное дело.

Чиновник подозревается в подстрекательстве и пособничестве в ограничении конкуренции при участии в торгах, повлекшем извлечение дохода в особо крупном размере.

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Как рассказали в следственном управлении СК РФ по Владимирской области, в октябре 2020 года был объявлен конкурс на выполнение строительно-монтажных работ на автодороге Рпенский проезд во Владимире. Максимальная цена контракта составила больше двух миллиардов рублей.

- По версии следствия, Годунин путем угроз и уговоров склонил руководство ГУП "ДСУ-3" и фирмы-конкурента к заключению ограничивающего конкуренцию соглашения (картеля), согласно которому оба предприятия не должны были снижать максимальную цену контракта, чтобы  аукцион был признан несостоявшимся, а победителем торгов  стала фирма, подавшая заявку первой, - пояснила официальный представитель регионального СУСК Мария Серова.

В результате победителем электронного аукциона было признано ГУП "ДСУ-3", а второй участник  торгов по договору субподряда получил  половину объема работ, предусмотренных техническим заданием к контракту.

- В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, расследование уголовного дела продолжается во взаимодействии с региональным УФСБ России, - уточнили в СУСК.

Кроме того, следственные органы СК РФ по Владимирской области расследуют уголовное дело в отношении 36-летнего гендиректора ГУП "ДСУ-3" Романа Головина, который подозревается в ограничении конкуренции путем заключения между хозяйствующими субъектами ограничивающего конкуренцию соглашения (картеля).

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