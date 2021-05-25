"Хабаровского маньяка" отправили на принудительное лечение

Суд отправил на принудительное лечение мужчину, который нападал с ножом на прохожих в Хабаровске.

Установлено, что зимой 2020-2021 года он убил одного человека и ранил троих. Так, вечером 10 декабря "хабаровский маньяк" напал на 17-летнего подростка, гулявшего с собакой в районе дома № 2 по улице Ворошилова.

В январе он ударил ножом в грудь случайного прохожего. Тот скончался на месте. А 5 и 8 февраля нанес ножевые ранения двум женщинам. Те выжили лишь благодаря своевременно оказанной медицинской помощи.

По фактам преступлений были возбуждены уголовные дела, расследованием которых занималось СУ СК РФ по региону.

"В отношении подсудимого проведена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза, в ходе которой установлено, что хабаровчанин страдает психическим заболеванием и в момент совершения преступлений не осознавал характер и общественную опасность своих действий и не мог руководить ими, в связи с чем нуждается в обязательном лечении", - сообщает прокуратура края.

Мужчина будет проходить принудительное лечение в психиатрическом стационаре специализированного типа с интенсивным наблюдением.