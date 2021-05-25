"Хабаровского маньяка" отправили на принудительное лечение

Новости

ВВС США сообщили о гибели пилота при крушении самолета близ Лас-Вегаса 07:04
Эксперт назвал группы риска повторного заражения COVID-19 07:00
Новый груз с гуманитарной помощью доставлен из России в Индию 06:13
Врач рассказал, как россиян вводят в заблуждение в аптеках 06:09
В Китае пять человек отравились токсичным газом на пищевой фабрике 06:06
В правительстве обсудят увеличение срока службы электроники до 10 лет 05:27
Пушков оценил стремление США к "более стабильным" отношениям с Россией 04:56
В Техасе могут разрешить ношение пистолетов без спецразрешения 04:44
Самолет разбился в Лас-Вегасе после взлета с базы ВВС США 04:22
На МКС изучат влияние открытого космоса на почвы с микроорганизмами 04:17
Более миллиона избирателей участвовали в первый день в праймериз "ЕР" 03:50
Инфекционист заявил об отсутствии более опасных новых штаммов коронавируса 03:49
Разработчики вакцины "КовиВак" сообщили о дате третьей фазы испытаний 03:29
Власти Флориды ввели штрафы за блокировку политиков в соцсетях 02:41
НАСА запустит систему мониторинга изменения климата и стихийных бедствий 01:55
Инспекторы из Германии посетят военный объект на территории России 01:26
Алжир частично откроет свои воздушные границы 01:25
Конгрессмены предложили сэкономить на переоснащении ядерного арсенала США 00:54
В США на подготовку к сезону ураганов выделен 1 млрд долларов 00:47
Пентагон: Охранявшие Капитолий бойцы Нацгвардии покидают свой пост 00:29
Федун прокомментировал назначение Витории главным тренером "Спартака" 24.05.2021
Глава ИИХФ назвал неприемлемым шагом замену флагов Беларуси 24.05.2021
Фильм Романа Васьянова "Общага" вошел в программу Шанхайского кинофестиваля 24.05.2021
Володин оценил идею заменить мигрантов осужденными 24.05.2021
Минздрав России получил награду ВОЗ за борьбу с курением 24.05.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Премьеры недели по ТВ и в Сети с 24 по 30 мая
Премьеры недели по ТВ и в Сети с 24 по 30 мая
В России начали автоматически предоставлять налоговые вычеты
В России начали автоматически предоставлять налоговые вычеты
25 мая состоится пресс-конференция, приуроченная к Дню борьбы с рассеянным склерозом
25 мая состоится пресс-конференция, приуроченная к Дню борьбы с рассеянным склерозом
25.05.2021 06:25
Рубрика: Происшествия

"Хабаровского маньяка" отправили на принудительное лечение

Текст: Юлия Гарднер

Суд отправил на принудительное лечение мужчину, который нападал с ножом на прохожих в Хабаровске.

Установлено, что зимой 2020-2021 года он убил одного человека и ранил троих. Так, вечером 10 декабря "хабаровский маньяк" напал на 17-летнего подростка, гулявшего с собакой в районе дома № 2 по улице Ворошилова.

Расстрелявшему сослуживцев воронежскому солдату продлили лечение

В январе он ударил ножом в грудь случайного прохожего. Тот скончался на месте. А 5 и 8 февраля нанес ножевые ранения двум женщинам. Те выжили лишь благодаря своевременно оказанной медицинской помощи.

По фактам преступлений были возбуждены уголовные дела, расследованием которых занималось СУ СК РФ по региону.

"В отношении подсудимого проведена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза, в ходе которой установлено, что хабаровчанин страдает психическим заболеванием и в момент совершения преступлений не осознавал характер и общественную опасность своих действий и не мог руководить ими, в связи с чем нуждается в обязательном лечении", - сообщает прокуратура края.

Мужчина будет проходить принудительное лечение в психиатрическом стационаре специализированного типа с интенсивным наблюдением.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край Хабаровск

Главное сегодня

МИД РФ заявил о двойных стандартах Запада в ситуации с самолетом Ryanair
В правительстве обсудят увеличение срока службы электроники до 10 лет
Бомбардировщики Ту-22М3 впервые прибыли на авиабазу Хмеймим
Беларусь высылает посла Латвии и всех сотрудников дипмиссии
Минтруд и Минздрав разработали новую систему оплаты труда медработников
За вождение в пьяном виде, дебош и судимость лишат права на ружье
Суд разъяснил, что делать родителям, если ребенок в школе получил травму