В Хабаровске задержали подозреваемого в нападении на женщин

В Хабаровске задержали предполагаемого маньяка, который нападал с ножом на женщин в Южном микрорайоне города. Им оказался 43-летний житель Индустриального района.

Как пояснил подозреваемый, его любимая женщина ушла от него к другому. Нападая на случайных прохожих, он хотел создать общественный резонанс, чтобы она вернулась. Жертв выбирал спонтанно, гуляя вечером и ночью по району.

Как сообщили в пресс-службе краевого УМВД, мужчина занимается частными перевозками. Ранее к уголовной ответственности не привлекался. В его квартире полицейские обнаружили ножи, которые он, вероятно, использовал во время нападений. Они, а также одежда и обувь, направлены на экспертизу.

"Задержанный рассказал, что планировал и в дальнейшем продолжать нападения с ножом. Ближайшее должно было произойти в те сутки, когда он был задержан стражами правопорядка", - отмечается в сообщении.

Розыском преступника занималась усиленная следственно-оперативная группа, куда вошли наиболее опытные сотрудники специализированных подразделений правоохранительных ведомств. Задержали злоумышленника специалисты Управления уголовного розыска УМВД России по краю, их коллеги из городского управления ОВД и отдела полиции №1 при взаимодействии с сотрудниками ФСБ России и силовой поддержке бойцов Росгвардии.

Напомним, 5 и 8 февраля в Индустриальном районе Хабаровска были ранены ножом две женщины. Оба нападения произошли в темное время суток: мужчина нападал со спины и убегал. При этом ничего не крал и требований не предъявлял. Происшествия вызвали большой общественный резонанс. Местные жители, объединившись в группы, организовали дежурство в разных точках Индустриального района, чтобы найти преступника.

Сейчас устанавливается причастность подозреваемого к совершению других преступлений. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Продолжается расследование возбужденного ранее уголовного дела.