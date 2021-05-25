Победители конкурса "Открой свою Корею" смогут побывать в Южной Корее

Конкурс разбит на этапы, состоящие из отдельных мероприятий. 18 мая стартовало одно из них. Этот ивент называется "Картинка", его участники должны внимательно рассмотреть предложенное изображение и ответить на вопрос, сколько k-box они видят. Как объясняют организаторы, k-box в данном случае - небольшая коробка с популярной в Южной Корее едой.

Ивент "Картинка" - уже второе майское мероприятие. 17 мая завершилась стадия, которая называлась "Квиз". Его участникам предлагалось прочесть текст и посчитать, сколько раз там упоминалось слово "деревня". В своих микроблогах в соцсетях НОТК уже назвала его победителей - всего 180 человек.

Еще 180 определят по итогам ивента "Картинка" 31 мая.

Все 360 человек получат те самые k-box с корейскими закусками, печеньем, конфетами и напитками, и все они смогут участвовать во втором этапе мероприятия.

Как рассказали во владивостокском представительстве НОТК, для этого им нужно будет сфотографировать свой приз, разместить фото на странице в Instagram, отметить аккаунт @visitkorea.ru и поставить хэштэг #НОТК_2_этап. Победителей выберут из тех, чья публикация наберет больше лайков.

- Обещаем, что многие уйдут с подарками! Для кого-то это станет возможностью впервые попробовать корейскую продукцию, для кого-то - посетить Южную Корею. Выиграть сертификат на путешествие смогут шесть счастливчиков, - рассказали организаторы.

Большой конкурс "Открой свою Корею", который начался 1 мая, завершится 23 июня.

Подробнее о конкурсе и мероприятиях, которые проходят в его рамках, можно узнать на странице НОТК в Instagram: https://www.instagram.com/p/CORusIBMyE6/, https://www.instagram.com/p/CO_qye7sxxe/.