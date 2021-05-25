Победители конкурса "Открой свою Корею" смогут побывать в Южной Корее

Новости

В правительстве обсудят увеличение срока службы электроники до 10 лет 05:27
Пушков оценил стремление США к "более стабильным" отношениям с Россией 04:56
В Техасе могут разрешить ношение пистолетов без спецразрешения 04:44
Самолет разбился в Лас-Вегасе после взлета с базы ВВС США 04:22
На МКС изучат влияние открытого космоса на почвы с микроорганизмами 04:17
Более миллиона избирателей участвовали в первый день в праймериз "ЕР" 03:50
Инфекционист заявил об отсутствии более опасных новых штаммов коронавируса 03:49
Разработчики вакцины "КовиВак" сообщили о дате третьей фазы испытаний 03:29
Власти Флориды ввели штрафы за блокировку политиков в соцсетях 02:41
НАСА запустит систему мониторинга изменения климата и стихийных бедствий 01:55
Инспекторы из Германии посетят военный объект на территории России 01:26
Алжир частично откроет свои воздушные границы 01:25
Конгрессмены предложили сэкономить на переоснащении ядерного арсенала США 00:54
В США на подготовку к сезону ураганов выделен 1 млрд долларов 00:47
Пентагон: Охранявшие Капитолий бойцы Нацгвардии покидают свой пост 00:29
Федун прокомментировал назначение Витории главным тренером "Спартака" 24.05.2021
Глава ИИХФ назвал неприемлемым шагом замену флагов Беларуси 24.05.2021
Фильм Романа Васьянова "Общага" вошел в программу Шанхайского кинофестиваля 24.05.2021
Володин оценил идею заменить мигрантов осужденными 24.05.2021
Минздрав России получил награду ВОЗ за борьбу с курением 24.05.2021
ЦСКА обыграл "Зенит" и вышел в финал Единой лиги ВТБ 24.05.2021
Светлана Разворотнева: В школы столицы необходимо вернуть бесплатную "продленку" 24.05.2021
В Москве выставили на продажу раритетный ЗИС за 57 миллионов 24.05.2021
Премьеры РФ и Беларуси обсудили вопросы сотрудничества 24.05.2021
Мальта первой в ЕС достигла коллективного иммунитета к COVID-19 24.05.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Премьеры недели по ТВ и в Сети с 24 по 30 мая
Премьеры недели по ТВ и в Сети с 24 по 30 мая
В России начали автоматически предоставлять налоговые вычеты
В России начали автоматически предоставлять налоговые вычеты
25 мая состоится пресс-конференция, приуроченная к Дню борьбы с рассеянным склерозом
25 мая состоится пресс-конференция, приуроченная к Дню борьбы с рассеянным склерозом
25.05.2021 04:09

Победители конкурса "Открой свою Корею" смогут побывать в Южной Корее

Текст: Вадим Иванский
В мае-июне 2021 года Национальная организация туризма Кореи (НОТК) проводит в Facebook и Instagram конкурс "Открой свою Корею". В нем могут участвовать только жители регионов Дальнего Востока и Иркутской области.

Конкурс разбит на этапы, состоящие из отдельных мероприятий. 18 мая стартовало одно из них. Этот ивент называется "Картинка", его участники должны внимательно рассмотреть предложенное изображение и ответить на вопрос, сколько k-box они видят. Как объясняют организаторы, k-box в данном случае - небольшая коробка с популярной в Южной Корее едой.

Фото: НОТК
За лучшие фото россиян наградят поездкой в Южную Корею

Ивент "Картинка" - уже второе майское мероприятие. 17 мая завершилась стадия, которая называлась "Квиз". Его участникам предлагалось прочесть текст и посчитать, сколько раз там упоминалось слово "деревня". В своих микроблогах в соцсетях НОТК уже назвала его победителей - всего 180 человек.

Еще 180 определят по итогам ивента "Картинка" 31 мая.

Все 360 человек получат те самые k-box с корейскими закусками, печеньем, конфетами и напитками, и все они смогут участвовать во втором этапе мероприятия.

Как рассказали во владивостокском представительстве НОТК, для этого им нужно будет сфотографировать свой приз, разместить фото на странице в Instagram, отметить аккаунт @visitkorea.ru и поставить хэштэг #НОТК_2_этап. Победителей выберут из тех, чья публикация наберет больше лайков.

- Обещаем, что многие уйдут с подарками! Для кого-то это станет возможностью впервые попробовать корейскую продукцию, для кого-то - посетить Южную Корею. Выиграть сертификат на путешествие смогут шесть счастливчиков, - рассказали организаторы.

Большой конкурс "Открой свою Корею", который начался 1 мая, завершится 23 июня.

Подробнее о конкурсе и мероприятиях, которые проходят в его рамках, можно узнать на странице НОТК в Instagram: https://www.instagram.com/p/CORusIBMyE6/, https://www.instagram.com/p/CO_qye7sxxe/.

В регионах Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Путешествие в Корею

Главное сегодня

МИД РФ заявил о двойных стандартах Запада в ситуации с самолетом Ryanair
Беларусь высылает посла Латвии и всех сотрудников дипмиссии
Минтруд и Минздрав разработали новую систему оплаты труда медработников
Пенсионный фонд продлил упрощенный порядок оказания услуг
Эпидемиолог: Заболеваемость COVID-19 в России может снизиться летом