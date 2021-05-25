Во Владивостоке утонул 15-летний дайвер

Во Владивостоке в районе водно-спортивной базы по улице Сипягина во время занятий дайвингом утонул 15-летний подросток. Как сообщает пресс-служба СК РФ по Приморскому краю, следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности".

Предварительно установлено, что они вместе с приятелем, тоже несовершеннолетним, самостоятельно вышли в море на резиновой лодке, бросили якорь в 100 метрах от берега. Один мальчик остался в лодке, второй нырнул в море в гидрокостюме и ластах, чтобы отцепить якорь. Но в воде зацепился за препятствие и не смог подняться на поверхность. Второй подросток пытался ему помочь, звал на помощь, но спасти юного дайвера не удалось.

Расследование уголовного дела продолжается.