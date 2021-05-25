Замминистра сельского хозяйства Якутии обвинили во взяточничестве

Заместителю министра сельского хозяйства Якутии Василию Афанасьеву предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия.

По месту работы и жительства чиновника проведены обыски, осмотры и иные процессуальные мероприятия. Афанасьев задержан, допрошен, ему предъявлено обвинение. В ближайшее время в отношении него будет избрана мера пресечения, сообщила во вторник старший помощник руководителя регионального следственного управления СК России Надежда Дворецкая.

Установлено, что в 2018 году заместителю министра стало известно об искусственном завышении объемов заготовки молока и получении завышенной субсидии сельскохозяйственным потребительским кооперативом. Как полагает следствие, желая извлечь для себя материальную выгоду, Афанасьев обязал директора кооператива ежегодно перечислять ему деньги за общее покровительство и оказание содействия при незаконном получении субсидий.

Всего, по данным следствия, с 2018 по 2021 годы чиновник получил от директора предприятия взятку в общей сумме свыше 1,1 миллиона рублей.

Кроме того, являясь председателем комиссии по отбору получателей субсидии на заготовку и сдачу молока, он обеспечил незаконное предоставление из бюджета республики повышенной субсидии этому сельхозтоваропроизводителю.

"Преступные действия заместителя министра повлекли тяжкие последствия, выразившиеся в причинении бюджету Республики Саха (Якутия) материального ущерба в размере свыше 40 миллионов рублей", - отметила Надежда Дворецкая.

Уголовное дело возбуждено отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Якутии. В его основу легли материалы проверки, проведенной прокуратурой республики и сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по региону.