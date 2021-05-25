Развитие научно-образовательных центров (НОЦ) началось два года назад. За это время такая форма кооперации "трех китов" - науки, бизнеса и власти - показала свои преимущества.

Резиденты Нижегородского НОЦ "Техноплатформа 2035" создали уникальный программно-аппаратный комплекс "Скрин-Варио" для мониторинга состояния здоровья. Прибор умеет бесконтактно определять уровень наркотиков в крови и регистрирует основные биологические ритмы: сердечный, дыхательный и краниосакральный, связанный с активностью головного мозга.

А в Самарской области ученые создали систему "умного растениеводства". Межвузовская команда НОЦ "Инженерия будущего" предлагает внедрить комплекс инноваций "Умное агро". Он предполагает создание цифрового сервиса по анализу засорения сельхозугодий и вегетации растений.

"У фермеров, садоводов и экологов должен появиться "умный тамагочи", подсказывающий оптимальные методы возделывания культур и время для их применения", - объясняется в сообщении Института регионального развития, управляющей компании НОЦ "Инженерия будущего".

Инициаторы проекта прогнозируют, что после массового внедрения "умного растениеводства" выбросы углекислого газа в сельском хозяйстве могут сократиться на 80 процентов. Инвестиционные расходы - на 30 процентов. А производство продовольствия вырастет на 58 процентов.

Еще одно важное направление НОЦ "Инженерия будущего" - двигательные и топливные системы нового поколения. Самарские ученые придумали, как в два раза сократить сроки создания газотурбинных двигателей. Разработанный в Самарском национальном исследовательском университете имени академика С.П. Королёва малоразмерный агрегат успешно прошел испытания.

На 80 процентов могут сократиться выбросы углекислого газа в сельском хозяйстве благодаря новым научным центрам

А в Челябинске ученые Уральского НОЦ "Передовые производственные технологии и материалы" решают проблему безотходной переработки шлаков, которые со времен индустриализации накапливались вокруг медеплавильных комбинатов, нанося непоправимый вред окружающей среде.

А существующий гидрометаллургический метод утилизации не позволяет выделить чистые вещества без примесей тяжелых металлов. В результате в стране на отвалах медеплавильных предприятий уже накоплено более 140 миллионов тонн опасных отходов.