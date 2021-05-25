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25.05.2021 14:24
Рубрика: Власть

Фонд содействия инновациям поддержит разработчиков Самарской области

Текст: Олег Дмитриев (Самара)
Фонд содействия инновациям подвел итоги конкурсных отборов по программам "Старт" и "Коммерциализация". Федеральную поддержку получат пять компаний Самарской области на сумму 46 миллионов рублей.
Фото: Технопарк "Жигулевская долина" Фото: Технопарк "Жигулевская долина"
Фото: Технопарк "Жигулевская долина"

Региональное представительство ФСИ в Самарском регионе действует на площадке технопарка в сфере высоких технологий "Жигулевская долина". Здесь резиденты получают широкий спектр инструментов поддержки на любом этапе реализации своего инвестиционного проекта.

Фото: Минэкономразвития и инвестиций Самарской области
Самарские предприниматели примут участие в Foodtech Russia Accelerator

Комфортный деловой климат в Самарской области формируется, благодаря активной реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". 18 мая этого года губернатор Самарской области Дмитрий Азаров выступил с Посланием к жителям и депутатам, в котором озвучил трехлетние итоги реализации стратегии опережающего развития Самарской области. Важным направлением стратегии лидерства является повышение инвестиционной привлекательности региона и, как следствие, улучшение качества жизни населения.

- Особую роль в привлечении серьезных капиталов в регион играют созданные у нас инвестиционные площадки, которые предоставляют привлекательные условия для развития бизнеса и создания новых производств, - отмечал глава региона.

Работу с инновационными предприятиями и создание условий для развития высокотехнологичного бизнеса в регионе курирует министерство экономического развития и инвестиций под руководством министра Дмитрия Богданова.

- На участие в двух конкурсах Фонда содействия инновациям из 55 регионов страны было подано более 1600 заявок. Из них экспертное жюри отобрало для финансирования 263 проекта, пять из которых - проекты Самарской области. Три наших победителя получат по два миллиона рублей, другие два проекта получат поддержку в размере 20 миллионов рублей каждый. Таким образом, общая сумма финансовой поддержки проектов региона составит 46 миллионов рублей, - рассказал Дмитрий Богданов.

Фото: Минэкономразвития и инвестициий Самарской области
Экосистема "Жигулевской долины" - в лучших инновационных практиках страны

По словам директора оператора инновационной деятельности ГАУ "ЦИК СО", технопарка "Жигулевская долина", регионального представителя Фонда содействию инновациям Александра Сергиенко, ключевая цель деятельности Фонда на территории Самарской области - реализация различных грантовых программ, направленных на создание новых и развитие действующих высокотехнологичных компаний, а также на коммерциализацию результатов научно-технической деятельности и вовлечение молодежи в инновационный процесс.

- Региональное представительство Фонда в "Жигулёвской долине" ежегодно показывает высокие результаты по привлечению средств на развитие инновационных предприятий и компаний в нашем регионе: только в 2020-м году более 320 миллионов рублей было выделено Фондом в качестве грантов. Это значит, что технологические предприниматели региона активно пользуются безвозмездным финансированием и продолжают свое развитие в периметре технопарков Самарской области, меняя тем самым вектор развития региональной экономики, - отметил Александр Сергиенко.

Отметим, в Самарской области поддержку бизнесу оказывает специально созданная структура - Агентство по привлечению инвестиций.

В регионах Власть Работа власти Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область Самарская область. Правильный выбор для инвестиций

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