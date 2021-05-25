Фонд содействия инновациям поддержит разработчиков Самарской области

Фонд содействия инновациям подвел итоги конкурсных отборов по программам "Старт" и "Коммерциализация". Федеральную поддержку получат пять компаний Самарской области на сумму 46 миллионов рублей.

Региональное представительство ФСИ в Самарском регионе действует на площадке технопарка в сфере высоких технологий "Жигулевская долина". Здесь резиденты получают широкий спектр инструментов поддержки на любом этапе реализации своего инвестиционного проекта.

Комфортный деловой климат в Самарской области формируется, благодаря активной реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". 18 мая этого года губернатор Самарской области Дмитрий Азаров выступил с Посланием к жителям и депутатам, в котором озвучил трехлетние итоги реализации стратегии опережающего развития Самарской области. Важным направлением стратегии лидерства является повышение инвестиционной привлекательности региона и, как следствие, улучшение качества жизни населения.

- Особую роль в привлечении серьезных капиталов в регион играют созданные у нас инвестиционные площадки, которые предоставляют привлекательные условия для развития бизнеса и создания новых производств, - отмечал глава региона.

Работу с инновационными предприятиями и создание условий для развития высокотехнологичного бизнеса в регионе курирует министерство экономического развития и инвестиций под руководством министра Дмитрия Богданова.

- На участие в двух конкурсах Фонда содействия инновациям из 55 регионов страны было подано более 1600 заявок. Из них экспертное жюри отобрало для финансирования 263 проекта, пять из которых - проекты Самарской области. Три наших победителя получат по два миллиона рублей, другие два проекта получат поддержку в размере 20 миллионов рублей каждый. Таким образом, общая сумма финансовой поддержки проектов региона составит 46 миллионов рублей, - рассказал Дмитрий Богданов.

По словам директора оператора инновационной деятельности ГАУ "ЦИК СО", технопарка "Жигулевская долина", регионального представителя Фонда содействию инновациям Александра Сергиенко, ключевая цель деятельности Фонда на территории Самарской области - реализация различных грантовых программ, направленных на создание новых и развитие действующих высокотехнологичных компаний, а также на коммерциализацию результатов научно-технической деятельности и вовлечение молодежи в инновационный процесс.

- Региональное представительство Фонда в "Жигулёвской долине" ежегодно показывает высокие результаты по привлечению средств на развитие инновационных предприятий и компаний в нашем регионе: только в 2020-м году более 320 миллионов рублей было выделено Фондом в качестве грантов. Это значит, что технологические предприниматели региона активно пользуются безвозмездным финансированием и продолжают свое развитие в периметре технопарков Самарской области, меняя тем самым вектор развития региональной экономики, - отметил Александр Сергиенко.

Отметим, в Самарской области поддержку бизнесу оказывает специально созданная структура - Агентство по привлечению инвестиций.