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25.05.2021 10:05
Рубрика: Культура

Пауки - это к деньгам

Плюшевые игрушки кировчанки получили международное признание
Текст: Антон Дерябин (Киров)
Российская газета - Экономика Поволжья № 112(8463)
Помощник судебного пристава Юлия Гордина из Кирова до 28 лет и не мыслила, что будет зарабатывать на жизнь изготовлением игрушек. Более того, никогда раньше она не испытывала постоянной потребности в какой-либо творческой деятельности. И только в декретном отпуске открыла эти умения.
Фото: Из архива Юлии Гординой Фото: Из архива Юлии Гординой
Фото: Из архива Юлии Гординой

- Возможно, в моей памяти отложилось, как моя бабушка делала игрушки по своим же рисункам, буквально из подручных материалов: ежика из шишек, зайчика из обрезков ткани и меха, - рассказала корреспонденту "РГ" Юлия. - И раздавала близким. Да и я в школе любила рисовать, меня хвалили. А как ушла в декретный отпуск, занялась рукоделием. Пробовала вязать, валять из натуральной шерсти, украшать бисером. Но не зацепило, было скучновато.

Фото: Предоставлено компанией "Куби Дуби"
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Однажды она увидела фото плюшевой реалистичной игрушки и влюбилась в нее. Захотела купить, но в продаже их не было. Решила сделать сама, и так ей понравился процесс, что остановиться уже не смогла. Плюшевого паука на каркасе из проволоки сделала спонтанно, и на них сразу появился спрос, причем почему-то именно на пауков. Хотя периодически бывают заказы и на других зверушек.

- Пауков многие боятся, но плюшевая игрушка с огромными глазами вызывает умиление, - улыбается мастерица. - В жизни я их тоже побаиваюсь, но и не обижаю. Есть поверье, что пауки к деньгам и хорошим вестям, и я верю в это. Считается, что отрицательная энергия накапливается по углам, где пауки прячут ее в паутину, поэтому наши предки считали этих существ хранителями домашнего очага.

Чтобы повысить спрос на свои изделия, Юлия создала странички в соцсетях. В TikTok у нее сейчас уже больше 200 тысяч подписчиков. Появились заказчики из США, Австрии, Испании, Великобритании. Цена для иностранцев выше в два-три раза, поскольку в расходы включены доставка и налоги. Цена сложной игрушки может доходить до 15 тысяч рублей. Заказывают и женщины, и мужчины, примерно поровну. Время изготовления каждой игрушки индивидуально, от одного до десяти дней.

- Я чаще делаю игрушку по дизайну заказчика, учитывая все пожелания. А если сама, то вдохновляют природа и популярные мультяшные герои, - добавила рукодельница. - Стараюсь следить за тем, что сейчас актуально и популярно. Информации, кстати, по смешанной технике не так уж много, училась сама методом проб и ошибок. Использую полимерную глину, стеклянные глазки, искусственный мех, синтепон и стеклянный гранулят для наполнения туловища. Крашу акриловыми или масляными красками.

Теперь для Юлии это полноценная, единственная и любимая работа. Она официально - самозанятая. Говорит, что статус дает спокойствие мастеру. И покупатель чувствует себя увереннее, когда получает чек за покупку. Размер заработка хоть и нестабилен, но его вполне хватает на жизнь. Родные поддерживают мастерицу. Муж, например, помогает резать проволоку, забирает тяжелые посылки с материалами.

По словам Юлии, огромным плюсом такого занятия стало общение с творческими людьми. Они общаются, поддерживают друг друга и иногда обмениваются своими изделиями.

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