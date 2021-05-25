Сельхозпроизводителям Чувашии выдали кредитов на 1,4 миллиарда

Сельхозпроизводители Чувашии за пять месяцев этого года получили 149 льготных кредитов, одобренных федеральным минсельхозом на общую сумму более 1,4 миллиарда рублей.

Как сообщили в министерстве сельского хозяйства республики, из общего числа 67 займов являются инвестиционными, 82 - краткосрочными.

В целом по данным на конец мая, агропромышленные организации Чувашии получили более 767 миллионов рублей в рамках государственной поддержки, что составляет 34 процента от годового плана. Наибольшая сумма средств направлена на поддержку производства молока - 115,3 миллиона рублей. На втором месте растениеводство (94,4 миллиона рублей, на третьем - развитие племенного животноводства (87,3 миллиона рублей). 75,5 миллиона рублей выплачено в качестве компенсации за приобретение элитных семян.

В ведомстве пояснили, что сегодня Чувашия занимает третье место среди регионов Приволжского федерального округа по доведению федеральных средств поддержки АПК до получателей. На данный момент в полном объеме перечислены субсидии организациям мукомольной промышленности на закупку пшеницы, а хлебопекарным предприятиям предоставлено около 95 процентов годовой субсидии на приобретение муки.

- Одной из наиболее востребованных мер государственной поддержки является возмещение затрат на приобретение техники. На сегодняшний день по данному направлению до получателей доведено 289 миллионов рублей или 68 процентов к годовому плану. Это позволило возместить часть затрат на приобретение 380 единиц техники, в том числе 133 тракторов, 23 зерноуборочных комбайнов, - добавили в минсельхозе Чувашии.

Вместе с тем, республика заняла первое место среди регионов ПФО по производству томатов тепличным способом. По данным регионального филиала ФГБУ "Центр Агроаналитики", на данный момент в Чувашии собрано 4,8 тысячи тонн томатов - это 48 процентов от ожидаемого валового сбора за год.

В целом в тепличных хозяйствах федерального округа к середине мая было собрано 91,1 тысячи тонн овощей, 13 процентов из них приходится на продукцию чувашских аграриев.

По оценкам специалистов, в минувшем году сельхозпроизводители республики сразу в два раза повысили сбор овощей закрытого грунта - в течение последних пяти лет в регионе производилось около 10 тысяч тонн такой продукции, в 2020-м валовый сбор превысил 20,9 тысяч тонн.

Нарастив производство, Чувашия улучшила свое положение в рейтинге регионов ПФО и увеличила долю в выпуске тепличных овощей: в прошлом году она составила 8,7 процента против 4,5 процента в 2019 году.