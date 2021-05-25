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25.05.2021 22:36
Рубрика: Власть

В Самарской области появятся креативные кластеры

Текст: Олег Дмитриев (Самара)
Самарская область вошла в список финалистов федеральной программы Rurban Creative Lab, которая предполагает создание креактивных кластеров в промзонах и заброшенных зданиях. Заявки в федеральную программу подавали практически все регионы России, десять оказались в числе финалистов. От Самарской области было подано 170 заявок - рекордное количество.
На стрелке Волги и Самары появится один из креативных кластеров. Фото: Георгий Субботин/ РГ На стрелке Волги и Самары появится один из креативных кластеров. Фото: Георгий Субботин/ РГ
На стрелке Волги и Самары появится один из креативных кластеров. Фото: Георгий Субботин/ РГ

- Креативные кластеры - это пространства на территории городов или сельских поселений, объединяющие резидентов, которые производят продукт: дизайнерскую мебель, рекламу, пишут музыку, занимаются программированием, ведут творческие мастерские, создают музыкальные инструменты, предметы декоративно-прикладного искусства, - отметила директор Центра городских компетенций "Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов" (АСИ) Татьяна Журавлева.

Фото: Технопарк "Жигулевская долина"
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По оценке АСИ, доля креативных кластеров в ВРП Самарской области уже составляет около 4 процентов, это хороший задел по созданию новой индустрии, производящей интеллектуальный продукт с высокой добавленной стоимостью.

Бывшие промышленные территории будут преобразовываться в кластеры при поддержке государства и бизнеса, и одна из задач Rurban Creative Lab заключается в выработке инвестиционных моделей. Уже в августе мы представим пять моделей по запуску креативных кластеров с гарантией или долей государства и небольшими инвестиционными вложениями со стороны частных компании, - добавила Журавлева.

Отметим, в Самарской области инвестиционные проекты получают всестороннюю поддержку от Агентства привлечения инвестиций.

Заместитель председателя правительства Самарской области Наталья Катина напомнила, что в послании народу и депутатам губернатор сделал акцент на том, что одна из важнейших задач - это максимально привлекать молодежь в регион, способствовать тому, чтобы люди, которые здесь выросли, оставались и реализовывали себя с точки зрения карьеры и в плане самовыражения.

Фото: Минэкономразвития и инвестиций Самарской области
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- Креативный кластер предоставляет такую возможность в городской среде или сельской местности. Если раньше комфорт ассоциировался с наличием дорог и коммунальной инфраструктуры, то сейчас неотъемлемой частью комфортной среды является наличие таких креативных пространств, в которых есть возможность себя реализовать, - отметила Катина.

Креативная индустрия региона сегодня - это кинопроизводство, IT-технологии и медиа, туризм и индустрия гостеприимства, анимация, мода и дизайн. В рамках стратегической сессии участники обсудили проекты ревитализации территории старинных мельниц на стрелке рек Волги и Самары, создания кинокластера в Тольятти, а также проект формирования центра Волжского купечества и ремесла в селе Екатериновка Безенчукского района - федеральные эксперты посетят его в июне, чтобы оценить потенциал развития села.

- Две мельницы находятся на стрелке Волги и Самары. И это место очень ждет толчка, комплексного развития территории. Я уверена, что мы найдем форму взаимодействия с потенциальными инвесторами и место-магнит заживет новой жизнью, - отметила член правления СРОО "Союз Архитекторов России" Наталия Кучер.

Комментарий

Дмитрий Богданов, министр экономического развития и инвестиций Самарской области:

- Сегодня во всем мире креативная индустрия является отраслью экономики с самым высоким потенциалом добавленной стоимости. Самарская область не могла остаться в стороне от этого тренда, мы уже достаточно длительное время ведем эту работу. В таких неформальных местах, как креативные пространства, люди, способные творить, раскрываются. И наша задача - сформировать новые точки роста в экономике региона, определить территории, которые могли бы собрать вокруг себя всех активных и способных людей в креативных индустриях. Самая большая ценность таких кластеров - это возможность совместной работы людей, которые смогут самореализоваться, а территории - зажить новой жизнью. В первую очередь, творческим людям важно наличие рабочего места, сообщества единомышленников и отсутствие барьеров для самореализации. Мы также готовы оказывать резидентам всю необходимую поддержку: у нас действуют определенные отраслевые льготы и, если это будет нужно, мы готовы принимать решения об утверждении дополнительных инструментов.

В регионах Власть Работа власти Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область Самарская область. Правильный выбор для инвестиций

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