В Саратовской области "мобильные бригады" помогают в диспансеризации

В Саратовской области социальные службы доставили в медучреждения для прохождения диспансеризации в этом году более тысячи сельских пенсионеров.

"Мобильные бригады", созданные при комплексных центрах социального обслуживания населения, помогают пожилым саратовцам сохранить свое здоровье. Сельских пенсионеров на автотранспорте в комфортных условиях отвозят в медучреждения для профилактического обследования.

В 2019 году в рамках проекта "Старшее поколение" национального проекта "Демография" автопарк социальной службы пополнился новыми специализированными автомобилями. Благодаря нацпроекту доставка граждан старше 65 лет, проживающих в отдаленных селах, в медицинские учреждения для прохождения диспансеризации и профилактического осмотра вошла в перечень услуг, предоставляемых "мобильными бригадами".

Как рассказали в пресс-службе министерства труда и социальной защиты, за последнее время "мобильные бригады" доставили пожилых жителей поселка Чапаевский Пугачевского района, сел Святославка и Ольшанка Самойловского района, поселков Студеный и Пригородный Петровского района в учреждения здравоохранения для прохождения планового медицинского осмотра. Пенсионеры прошли обследование в районных больницах и затем с комфортом вернулись домой.

Как отметили ведомстве, визиты пожилых людей в медорганизации проходят с соблюдением всех мер безопасности.

- Жители отдаленных сел со слабым здоровьем давно нуждались в такой услуге. Мне, как человеку с инвалидностью, плановые осмотры приходится проходить довольно часто, поэтому бесплатная доставка пожилых людей в медицинские учреждения - огромная помощь нам, пенсионерам, - говорит 66-летняя Валентина Яковлева из Самойловского района Саратовской области.

Как подчеркнули в министерстве труда и социальной защиты, задача специалистов "мобильных бригад" - предоставить полный перечень социальных услуг жителям отдаленных сел, помочь пожилым людям, инвалидам, семьям с несовершеннолетними детьми в решении различных бытовых трудностей.

Всего медицинские организации для профилактических медосмотров с помощью мобильных бригад посетило почти четыре тысячи саратовцев, проживающих в сельской местности.