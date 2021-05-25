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25.05.2021 07:56
Рубрика: Происшествия

А теперь им вышел срок

В суде оспаривается решение мэрии Саратова отдать под застройку спортплощадку
Текст: Андрей Куликов (Саратов)
Российская газета - Экономика Поволжья № 112(8463)
Областной суд должен рассмотреть апелляционную жалобу индивидуального предпринимателя Елены Григорьевской на решение Кировского районного суда Саратова. Женщина, которой принадлежит торговый павильон в микрорайоне Первая Дачная, добивается расторжения договора аренды соседнего участка. Как выяснилось, на этой территории, предназначавшейся для размещения спортплощадок, собираются построить торговый комплекс.

Как считает прокуратура Саратова, из собственности муниципалитета земельный участок площадью 1170 квадратных метров был выведен по "серой схеме" и с использованием подложного документа.

Фото: Пресс-служба Сакской районной администрации
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В сентябре 2013 года администрация Саратова выпустила постановление о предоставлении этого земельного участка в аренду некой гражданке Н. Розовой для целей, не связанных со строительством, а для размещения плоскостных спортивных сооружений (игровых площадок). По действовавшему на тот момент закону при предоставлении в аренду земли не для строительства не требовалось проводить торги. Достаточно было разместить извещение в СМИ, чтобы в этой процедуре смогли участвовать все желающие.

Однако прокурорская проверка пришла к выводу, что в данном случае и этого сделано не было. К договору аренды приложена копия страницы спецвыпуска газеты "Саратовская мэрия" тиражом в 300 экземпляров. Никаких следов этого выпуска работникам прокуратуры обнаружить не удалось. В издательстве и городской администрации не смогли найти ни одной газеты этого номера, не сохранилось обязательных экземпляров в библиотеках Саратова и в Книжной палате РФ, которая ведет учет всех печатных изданий. В результате сотрудники прокуратуры сделали вывод, что якобы копия страницы газеты является подложной.

Через три месяца мэрия согласовала изменение разрешенного вида использования на "строительство торговых объектов площадью от 500 до 1000 квадратных метров". А спустя четыре дня арендатор Н. Розова переуступила право аренды коммерческой структуре. Впоследствии городская власть вновь изменила договор аренды, разрешив на участке строительство торговых объектов площадью уже до пяти тысяч квадратных метров.

Как отметили в прокуратуре, такие действия привели к ограничению прав других потенциальных претендентов на участок. В надзорном ведомстве сделали вывод, что постановление администрации принято незаконно, и обратились в суд. Однако суд посчитал, что трехлетний срок для обжалования уже истек, и отказал в иске.

Елена Григорьевская в тех судах участвовала в качестве третьего лица как собственница соседнего павильона. Когда же прокуратура проиграла суд, она решила предъявить собственный иск к мэрии.

Как объясняет Елена, она несколько лет, начиная с 2010 года, пыталась оформить в аренду соседний земельный участок, но каждый раз получала отказ. Так общественный интерес совпал с личным. Однако Кировский районный суд отказал Елене Григорьевской по тому же самому основанию, что якобы и она пропустила срок исковой давности.

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В решении суда указано, что поскольку договоры аренды земельного участка прошли государственную регистрацию в 2013 и 2015 годах, значит заинтересованные лица в это время "имели возможность узнать о предполагаемом нарушении их прав".

- О нарушениях закона при предоставлении участка в аренду я узнала, когда познакомилась с материалами проверки прокуратуры только в 2019 году, - не соглашается с судьей Григорьевская.

По ее мнению, городские власти давно уже должны были расторгнуть договор с нынешними арендаторами участка на том основании, что все эти годы (более восьми лет) земля не используется по назначению.

Примечательно, что на словах руководство муниципалитета на протяжении уже нескольких лет постоянно выступает за борьбу с точечной застройкой, обещает навести порядок с распределением земли в городе, сделать предоставление земельных участков максимально прозрачным и доступным для горожан. Однако, как только дело доходит до необходимости "власть употребить", что-то оказывается важнее соблюдения законодательства и общественных интересов.

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