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25.05.2021 14:30
Рубрика: Власть

В Ульяновской области объявили войну чиновничьим отпискам

Текст: Кирилл Шубин (Ульяновск)
В Ульяновской области установлен контроль за качеством и сроками ответов органов власти на обращения жителей в социальных сетях.
Фото: istockphoto.com Фото: istockphoto.com
Фото: istockphoto.com

Новую систему оценки этой работы анонсировал врио Губернатора Алексей Русских 24 мая на аппаратном совещании.

- Мир меняется. Новые технологии постоянно развиваются. Я понимаю, что работа новая и для глав, и для министров. Но если мы не перестроимся, то волна недовольства нас захлестнет. KPI мы вводим, чтобы подстегнуть вас. Кто не сможет перестроиться - будут вынуждены уйти. Мы не можем тащить балласт. У нас задача - сделать из Ульяновской области передовой регион во всех отношениях. Правительство должно работать очень четко и в соответствии с вызовами времени. Прошу обратить на это особое внимание. Еженедельно будем отслеживать с вами итоги этой работы, - подчеркнул Алексей Русских.

Фото: Ульяновский государственный технический университет
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Исполняющая обязанности заместителя губернатора Наталья Мартынова сообщила, что новая система KPI по работе в социальных сетях предусматривает первичную реакцию от органов исполнительной власти и местного самоуправления на сообщения жителей в аккаунтах главы региона в течение часа с момента обращения, срок развернутого обстоятельного ответа - в течение суток.

По информации специалистов Центра управления регионом, за период с 13 по 19 мая через систему мониторинга соцсетей "Инцидент Менеджмент", платформу "Госуслуги. Решаем вместе" (включая обращения, полученные от Службы 122) и горячие линии министерств зафиксировано и передано в работу профильным ведомствам 3759 сообщений. По сравнению с предыдущей неделей число обращений выросло на 14,5%.

Среди тем, наиболее волнующих жителей региона: вопросы здравоохранения (37,16%), социальной защиты (31,68%), ЖКХ (19,07%).

В регионах Власть Власть Работа власти Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Ульяновская область Ульяновская область - только вперед

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