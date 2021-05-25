Более 6000 человек остались без света из-за буксировки крана по Енисею

Более тысячи домов, в которых живут 6156 человек, остались без электричества в результате аварии, сообщает сегодня пресс-служба правительства Красноярского края.

Отключение электроэнергии произошло в районе села Вехнепашино (Енисейский район). Причиной стало ЧП на Енисее: при буксировке плавкрана по реке его стрела задела линию электропередачи.

Из-за обрыва проводов без электричества остались населенные пункты Епишино, Городище, Подтесово, Каменск, Рудиковка, Еркалово, Потапово и Высокогорское. Свет отсутствует в 1065 домах и на 36 социально значимых объектах.

На место происшествия направлены бригады ПАО "Россети Сибирь". Специалисты приводят в готовность семь дизельных электростанций. Подключить электричество в поселках по резервной схеме обещают до 22 часов.