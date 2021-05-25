Эксперт объяснила, что необходимо сделать перед вакцинацией от ковида

Вакцинация в подавляющем большинстве случаев дает эффективную защиту от коронавирусной инфекции, считают специалисты.

В редких случаях человек может заболеть и после прививки. Но в этом случае недуг протекает легко, вероятность возникновения постковидного синдрома гораздо ниже, чем у невакцинированных.

"Его проявления значительно мягче", - отметила заместитель директора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Наталья Пшеничная.

По ее словам, перед прививкой надо проверить уровень антител, пишет KP.Ru.

"Вакцинироваться нужно, если иммуноферментный анализ на антитела к SARS-CoV2 показывает отрицательный результат", - уточнила специалист.

Так, например, в ситуации, когда человек заболел коронавирусом после первой прививки, дальнейшую вакцинацию можно отложить на полгода, если сформировался хороший уровень протективных антител.