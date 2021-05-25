ФСБ предотвратила теракт в Норильске в День Победы

Сторонник запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство" планировал совершить теракт 9 мая в Норильске во время парада в честь Дня Победы.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в Центре общественных связей ФСБ России, в оборудованном террористом в подвале одного из домов Норильска тайнике сотрудники ФСБ обнаружили взрывчатые вещества и поражающие элементы.

Кроме того, в его телефоне были обнаружены инструкции по изготовлению взрывного устройства, а также его переписка, в которой он склонял знакомых устроить взрыв в парадной колонне военнослужащих во время парада ко Дню Победы.

Как отметили в ЦОС ФСБ, в результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий предполагаемый организатор теракта был задержан на территории Ставропольского края 22 апреля.

На кадрах оперативного видео показано задержание самого подозреваемого и женщины, которая была вместе с ним и которая пыталась оттолкнуть сотрудников ФСБ. Далее показан тайник в стене подвала одного из домов в Норильске, в котором оперативники обнаружили взрывчатое вещество и большое количество дроби в качестве поражающего элемента.

Задержанному следственным подразделением ФСБ предъявлены обвинения по ч. 1.1 и ч. 3 ст. 205.1 УК РФ о склонении и пособничестве в совершении теракта.