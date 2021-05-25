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25.05.2021 07:50
Рубрика: Общество

Профессор назвал способ не стареть после 40 лет

Текст: Оксана Грибанова

Врач-диетолог, доктор медицинских наук, профессор Алексей Ковальков объяснил, что "выключить" старение можно при соблюдении трех условий. Это регулярная физическая активность, минимизация стресса и мониторинг уровня гормонов и витаминов.

Фото: iStock
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Так, после 45 лет следует принимать профилактически витамин D, омегу-3, антиоксиданты, альфа-липоевую кислоту, если нет противопоказаний от врача. Отмечается, что регулярно надо проверять уровень гормонов, витаминов группы В, железа, а также поддерживать организм в случае нехватки микроэлементов.

Например, мужчинам с сахарным диабетом особенно важно следить за уровнем тестостерона. Уточняется, что он напрямую влияет на долголетие, липидный профиль, вес, уровень сахара. Соответствующее видео опубликовано на YouTube.

Ранее врач назвал сокращающий жизнь продукт, который есть на каждом столе. Речь идет о хлебе и его заменителях (например, различных хлебцах). Опасность представляют углеводы в продукте.

"Если сравнивать его с сахаром-рафинадом, то уровень гликемического индекса (это скорость насыщения сахаром крови) хлеба составляет 80, а сахара всего 65", - объяснил Алексей Ковальков.

Наука Общество Здоровье

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