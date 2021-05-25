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25.05.2021 09:14
Рубрика: Происшествия

Шесть пассажиров автобуса пострадали в ДТП с тягачом на Таймыре

Текст: Дмитрий Машуков
Фото: Управление МВД по Красноярскому краю Фото: Управление МВД по Красноярскому краю
Фото: Управление МВД по Красноярскому краю

Авария с участием пассажирского автобуса произошла в 6 часов 45 минут на третьем километре дороги Норильск - Талнах, сообщает главк МВД по Красноярскому краю.

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По предварительным данным, тягач с тралом в результате заноса столкнулся со встречным автобусом ПАЗ, который вез рабочих из центра северного города в район Талнах. После ДТП шесть пассажиров заказного автобуса обратились за медицинской помощью.

Сотрудники Госавтоинспекции обеспечили безопасность движения транспорта на месте аварии.

Добавим, на дорогах Таймыра сохраняется гололед, снежный накат. Пресс-служба ГИБДД напоминает о необходимости снижать скорость и соблюдать дистанцию при неблагоприятных погодных условиях.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край

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