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25.05.2021 10:03
Рубрика: Общество

Ученые пересадили мышам человеческую опухоль и разрушили ее

Текст: Дмитрий Машуков
Фото: Pixabay.com Фото: Pixabay.com
Фото: Pixabay.com

Ученые Красноярского государственного медицинского университета провели очередной эксперимент в рамках исследования злокачественных опухолей головного мозга. Работа ведется в сотрудничестве с коллегами из миланского Института генетики и биомедицинских ресурсов.

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Экспериментаторы пересадили в мозг лабораторных мышей клетки так называемой глиальной опухоли человека. Она считается чрезвычайно агрессивной и не поддающейся лечению. В ходе исследования опухоли дали развиваться на протяжении трех недель. Затем в мозг грызунов была доставлена терапевтическая молекула, блокирующая деление клетки и убивающая ее.

По данным МРТ (это обследование проводилось до эксперимента, в процессе лечения и после него), опухоль существенно уменьшилась, появились зоны ее разрушения. Это подтвердили гистологические исследования.

Следующий этап работы продлится до пяти лет. Необходимо получить экспериментальные образцы препарата для полномасштабных доклинических исследований, сообщает министерство здравоохранения Красноярского края.

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