В Кемерово задержали горожанина, расчленившего подругу

В Кузбассе СК предъявил обвинения 25-летнему жителю города Кемерово, жестоко убившему свою девушку из ревности.

Заявление о безвестном исчезновении 21-летней кемеровчанки поступило в правоохранительные органы 19 мая. Девушку разыскивали полицейские и волонтеры. 25-летний друг пропавшей уверял следователей, что не знает, где она находится. Однако позже он дал признательные показания.

Задержанный рассказал, что поссорился с подругой на почве ревности и убил ее, ударив гантелью по голове.

- Расчлененное тело потерпевшей в пакетах он вынес в мусорный бак. В жилище с применением химического средства замыл все следы преступления, - сообщает СУ СК по Кемеровской области.

В ходе обыска в квартире кемеровчанина были обнаружены орудие преступление и одежда, в которой он его совершил.

В настоящее время он заключен под стражу и продолжает сотрудничество со следствием.