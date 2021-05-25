В Красноярске проверят избиение медика, критиковавшего "недоврачей"

В Красноярске полиция начала проверку по заявлению жителя краевой столицы, рассказавшего о нанесении ему телесных повреждений. Возбуждено административное производство по статье КоАП "Побои".

Пострадавшему выдано направление на медицинское освидетельствование, чтобы определить тяжесть повреждений. Эту информацию корреспонденту "РГ" подтвердили в пресс-службе управления МВД по Красноярскому краю.

Известно, что с заявлением о побоях к правоохранителям обратился врач одного из медицинских учреждений регионального центра. По словам медработника, некий незнакомец напал на него во время приема пациента, нанес несколько ударов в грудь и лицо, разбив губу. Кроме того, агрессор травмировал врачу руку. Нападение сопровождалось нецензурной бранью и угрозой убийства, рассказал педиатр на своей странице в Instagram.

Медик связывает инцидент в клинике со своей позицией относительно лекарей без медицинского образования. Врач не раз критиковал блогеров и псевдоцелителей, дающих больным рекомендации по поводу лечения, а также приема биологически активных добавок, которые, по мнению специалиста, могут навредить людям.

По результатам административного расследования полиция примет решение о возбуждении уголовного дела в соответствии с законодательством.