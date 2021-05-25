В Кузбассе нашли способ лечить гипертоников, которым не помогают лекарства

Кузбасские ученые внедряют инновационный метод лечения артериальной гипертензии у пациентов, которым не помогают лекарства.

По данным медиков, около 15 процентов больных страдают резистентной гипертонией, не поддающейся лечению. Исследователи НИИ комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний нашли способ помочь таким пациентам.

- Почечные артерии со всех сторон окружены нервными сплетениями, регулирующими артериальное давление, - сообщает "Наука в Сибири". - Процедура ренальной денорвации позволяет избирательно успокаивать гиперактивные почечные нервы и снижать выработку в почках гормонов, повышающих давление.

По словам исследователей, данная методика позволяет снизить давление и уменьшить риск осложнений.

Отмечается, что процедура безболезненна и длится не более пары часов. После ее проведения пациенты должны соблюдать постельный режим в течение суток.