В Новосибирске создали "умные часы", которые не дадут водителю уснуть

Новости

Первый гол Капризова в плей-офф помог "Миннесоте" обыграть "Вегас" 08:55
Более миллиона избирателей проголосовали на праймериз ЕР в первый день 08:38
Сергунина рассказала о программе онлайн-форума Smart Cities Moscow 08:36
Кудрин назвал способ сократить бедность вдвое за три-четыре года 08:12
В индийских штатах Одиша и Западная Бенгалия начали эвакуацию населения 07:49
ВВС США сообщили о гибели пилота при крушении самолета близ Лас-Вегаса 07:04
Эксперт перечислил группы риска для повторного заражения COVID-19 07:00
Новый груз с гуманитарной помощью доставлен из России в Индию 06:13
Врач рассказал, как россиян вводят в заблуждение в аптеках 06:09
В Китае пять человек отравились токсичным газом на пищевой фабрике 06:06
В правительстве обсудят увеличение срока службы электроники до 10 лет 05:27
Пушков оценил стремление США к "более стабильным" отношениям с Россией 04:56
В Техасе могут разрешить ношение пистолетов без спецразрешения 04:44
Самолет разбился в Лас-Вегасе после взлета с базы ВВС США 04:22
На МКС изучат влияние открытого космоса на почвы с микроорганизмами 04:17
Более миллиона избирателей участвовали в первый день в праймериз "ЕР" 03:50
Инфекционист заявил об отсутствии более опасных новых штаммов коронавируса 03:49
Разработчики вакцины "КовиВак" сообщили о дате третьей фазы испытаний 03:29
Власти Флориды ввели штрафы за блокировку политиков в соцсетях 02:41
НАСА запустит систему мониторинга изменения климата и стихийных бедствий 01:55
Инспекторы из Германии посетят военный объект на территории России 01:26
Алжир частично откроет свои воздушные границы 01:25
Конгрессмены предложили сэкономить на переоснащении ядерного арсенала США 00:54
В США на подготовку к сезону ураганов выделен 1 млрд долларов 00:47
Пентагон: Охранявшие Капитолий бойцы Нацгвардии покидают свой пост 00:29
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Премьеры недели по ТВ и в Сети с 24 по 30 мая
Премьеры недели по ТВ и в Сети с 24 по 30 мая
В России начали автоматически предоставлять налоговые вычеты
В России начали автоматически предоставлять налоговые вычеты
25 мая состоится пресс-конференция, приуроченная к Дню борьбы с рассеянным склерозом
25 мая состоится пресс-конференция, приуроченная к Дню борьбы с рассеянным склерозом
25.05.2021 08:40
Рубрика: Общество

В Новосибирске создали "умные часы", которые не дадут водителю уснуть

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)
Новосибирские изобретатели разработали "умные часы", которые способны контролировать состояние водителей за рулем и предотвращают засыпание. Полезный гаджет создали в компании, которую возглавляет выпускник аспирантуры Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) Иван Лебедев.

Как рассказали в пресс-службе вуза, на возникновение идеи разработки повлиял собственный опыт изобретателя, которому приходилось проводить за рулем немало времени. "Мне всегда не хватало устройства объективного контроля усталости - гаджета, который мог бы просигнализировать: "Стоп, нужно отдохнуть, дальше ехать опасно", - вспоминает Иван Лебедев.

Фото: iStock
Сибирские инженеры разработали умный улей

Аналитики выяснили, что как в России, так и за рубежом около четверти всех дорожных аварий происходят из-за высокой утомляемости водителей. Устранение этих причин позволит сократить число ДТП в нашей стране примерно на 25 тысяч инцидентов в год. Именно эти цели и преследовали инженеры, создавая "умные часы" SleepControl.

В мировой практике были попытки решить проблему засыпания за рулем, но без серьезных недочетов не обходилось. Например, камеры визуального контроля не могут использовать шоферы в очках, да и любой поворот головы может спровоцировать ложное срабатывание. Датчики на пальцах ненадежно крепятся, плюс не позволяют надеть перчатки, специальная кепка - слишком легкий головной убор для российского климата.

Новое же устройство прогнозирует скорое засыпание на ранних стадиях, когда глаза человека за рулем еще широко открыты. Часы фиксируют снижение скорости реакций и подают звуковой сигнал и вибрируют на запястье. В экстренных случаях могут разбудить человека слабым электровоздействием.

В Нижнем Новгороде разработали проект "умной поликлиники"

Гаджет способен выстроить как краткосрочный прогноз - за несколько минут до момента засыпания, так и среднесрочный - предупредить об опасности за несколько десятков минут. В первом случае алгоритм работы строится на основе анализа кожно-гальванических реакций, а во вором датчики анализируют характеристики пульса.

Разработка поддержана грантом Фонда содействия инновациям. Сейчас авторы технологии трудятся не только над совершенствованием дизайна своего детища, но и создают специальный блок, который сможет передавать информацию о состоянии водителей диспетчерам транспортных компаний. В ограниченном тираже гаджет для частных водителей появится на рынке уже в этом году. Планируется, что его стоимость составит несколько тысяч рублей.

В регионах Общество Наука Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск

Главное сегодня

МИД РФ заявил о двойных стандартах Запада в ситуации с самолетом Ryanair
В правительстве обсудят увеличение срока службы электроники до 10 лет
Бомбардировщики Ту-22М3 впервые прибыли на авиабазу Хмеймим
Беларусь высылает посла Латвии и всех сотрудников дипмиссии
Минтруд и Минздрав разработали новую систему оплаты труда медработников
Есть ли альтернатива ЕГЭ
ВОЗ предупредила о риске ранней смерти из-за длинного рабочего дня