В Новосибирске создали "умные часы", которые не дадут водителю уснуть

Новосибирские изобретатели разработали "умные часы", которые способны контролировать состояние водителей за рулем и предотвращают засыпание. Полезный гаджет создали в компании, которую возглавляет выпускник аспирантуры Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) Иван Лебедев.

Как рассказали в пресс-службе вуза, на возникновение идеи разработки повлиял собственный опыт изобретателя, которому приходилось проводить за рулем немало времени. "Мне всегда не хватало устройства объективного контроля усталости - гаджета, который мог бы просигнализировать: "Стоп, нужно отдохнуть, дальше ехать опасно", - вспоминает Иван Лебедев.

Аналитики выяснили, что как в России, так и за рубежом около четверти всех дорожных аварий происходят из-за высокой утомляемости водителей. Устранение этих причин позволит сократить число ДТП в нашей стране примерно на 25 тысяч инцидентов в год. Именно эти цели и преследовали инженеры, создавая "умные часы" SleepControl.

В мировой практике были попытки решить проблему засыпания за рулем, но без серьезных недочетов не обходилось. Например, камеры визуального контроля не могут использовать шоферы в очках, да и любой поворот головы может спровоцировать ложное срабатывание. Датчики на пальцах ненадежно крепятся, плюс не позволяют надеть перчатки, специальная кепка - слишком легкий головной убор для российского климата.

Новое же устройство прогнозирует скорое засыпание на ранних стадиях, когда глаза человека за рулем еще широко открыты. Часы фиксируют снижение скорости реакций и подают звуковой сигнал и вибрируют на запястье. В экстренных случаях могут разбудить человека слабым электровоздействием.

Гаджет способен выстроить как краткосрочный прогноз - за несколько минут до момента засыпания, так и среднесрочный - предупредить об опасности за несколько десятков минут. В первом случае алгоритм работы строится на основе анализа кожно-гальванических реакций, а во вором датчики анализируют характеристики пульса.

Разработка поддержана грантом Фонда содействия инновациям. Сейчас авторы технологии трудятся не только над совершенствованием дизайна своего детища, но и создают специальный блок, который сможет передавать информацию о состоянии водителей диспетчерам транспортных компаний. В ограниченном тираже гаджет для частных водителей появится на рынке уже в этом году. Планируется, что его стоимость составит несколько тысяч рублей.