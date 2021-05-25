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25.05.2021 14:54
Рубрика: Власть

В новосибирском микрорайоне Родники по нацпроекту откроют школу

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
В микрорайоне Родники Новосибирска по нацпроекту "Жилье и городская среда" ведется строительство новой школы на 1100 мест.
Фото: Правительство Новосибирской области Фото: Правительство Новосибирской области
Фото: Правительство Новосибирской области

Как сообщил заместитель губернатора Сергей Нелюбов на выездном совещании, образовательное учреждение на улице Михаила Немыткина планируется ввести в эксплуатацию в начале 2022 года: работы ведутся по графику.

Фото: Татьяна Кравченко
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- Ввод данного объекта поможет разгрузить близлежащие школы одного из крупнейших микрорайонов Новосибирска. В настоящее время они перегружены, - пояснил вице-губернатор. - В новой школе будет полный набор помещений, отвечающих всем необходимым санитарным правилам.

Как доложили специалисты, школа состоит из нескольких блоков. Блок начальной школы практически готов. Также в учреждении предусмотрены актовый зал на 550 мест, специализированные кабинеты логопедов, психологов. Особое внимание уделено спортивному блоку.

Сергей Нелюбов сообщил, что уже ведется работа по подбору педагогического персонала.

- В общей сложности затраты на строительство школы и ее оснащение технологическим и учебным оборудованием составят порядка 1,5 миллиарда рублей, - подчеркнул заместитель губернатора.

По данным пресс-службы областного правительства, в регионе в 2021 году строится 15 объектов образования. Работы ведутся по нацпроектам "Образование", "Демография", "Жилье и городская среда", а также госпрограмме, направленной на развитие образования. Благодаря этому будет создано более 5,6 тысячи новых мест в школах и детских садах.

Строительство объектов образования ведется под контролем правительства региона.

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