Черные списки аварийных домов постоянно растут. Регионам приходится принимать меры, чтобы быстрее расселить непригодное жилье, признанное таковым до 1 января 2017 года. И заняться более поздними "аварийками".

Красноярский край входит в число регионов, имеющих наибольший объем аварийного жилищного фонда. Как пояснили "РГ" в краевом стройнадзоре, только за последний месяц служба по запросу прокуратуры обследовала 21 многоквартирный дом. Десять из них признаны аварийными, которые надо сносить или реконструировать. В Красноярске рассчитывают ускорить расселение.

Следующий этап - региональная адресная программа. К концу 2025 года она предусматривает расселение почти 18,5 тысячи граждан.

"Из-за пандемии снизились доходы бюджета. Но это не должно повлиять на обновление жилого фонда. Очевидно, нужна поддержка федерального бюджета", - считает депутат Госдумы Сергей Натаров. Тем не менее в этом году в Красноярском крае более четырех тысяч человек заселятся в 18 новых домов.

Федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилфонда" вошел в нацпроект "Жилье и городская среда". Он идет со значительным опережением. Целевые показатели этого года выполнили уже 25 регионов. Еще 27 - хотят досрочно завершить программы.

В Кировской области переселять жильцов аварийных домов стараются в новостройки. В этом году для 1,2 тысячи человек построят семь домов. Всего же до 2025 года расселят более 5,8 тысячи жителей. На это в рамках нацпроекта выделят четыре миллиарда рублей.

500 тысяч человек планируют переселить из аварийного жилья до 2024 года

"Однако свободной земли под застройку у региона практически нет, а федеральные земли получить невероятно сложно", - сообщила и.о. министра строительства области Ирина Кислухина. На Среднем Урале за два года из аварийного жилья переселили более 4,6 тысячи человек. Недавно новоселье отпраздновали 94 семьи.

62-летняя Лариса Счастливцева вместе с мужем обживается в новой квартире. Раньше у них была в деревянном бараке трехкомнатная квартира 52,8 квадратных метра. Здесь тоже "трешка", но более 62 квадратов. "Я с 2015 года на чемоданах сидела! - вспоминает Лариса Степановна. - Но страха, что переселят непонятно куда, не было. Верила в хорошее". Ожидания оправдались: новая квартира ей понравилась сразу - просторная, светлая и теплая.