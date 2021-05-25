В Сибири возбудили дело о воспрепятствовании деятельности журналистов

В СУ СКР по Новосибирской области возбудили уголовное дело о воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов (статья 144 УК РФ).

Следствие установило, что 20 мая в редакцию городского информационного портала пришли несколько мужчин. Один из них потребовал удалить публикацию о владелице магазина модной одежды. По мнению 37-летнего визитера, статья содержит неверные сведения.

Требования мужчина сопровождал нецензурной бранью, а также толкал автора текста. Тем самым, сообщили в СУ СКР, подозреваемый препятствовал деятельности журналиста.