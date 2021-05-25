Пасечники региона пожаловались на то, что в крае в последнее время резко выросло число случаев гибели пчел после обработки сельхозугодий защитными средствами. В нынешнем году в преддверии активного опрыскивания полей пестицидами министерство сельского хозяйства Ставрополья напомнило аграриям о необходимости предупреждать владельцев ульев о времени применения препаратов.

"Размещение пасек вблизи цветущих полей выгодно и пчеловодам, и сельхозпроизводителям. Даже в случае с самоопыляющимися культурами дополнительное опыление пчелами повышает урожайность, тогда как поля гарантированно обеспечивают насекомых пищей даже в те периоды, когда другие растения не цветут. Но пасечники и растениеводы не всегда находят общий язык", - посетовали в ведомстве.

В конце 2020 года президент России Владимир Путин подписал закон о пчеловодстве, который вступит в силу летом 2021-го. В нем прописаны меры защиты медоносных насекомых. Документ обязывает сельхозпроизводителей с помощью СМИ оповестить пчеловодов о готовящейся обработке полей не позднее чем за три дня до нее, а также информировать о ней жителей населенных пунктов, расположенных на расстоянии до семи километров от границ обрабатываемых земель.

По данным регионального минсельхоза, сейчас на Ставрополье в личных подсобных и фермерских хозяйствах, а также сельхозкомпаниях насчитывается около 37 тысяч пчелиных семей. Однако пчеловодством занимаются в основном в К(Ф)Х, таковых насчитывается 2,5 тысячи. Сельхозпредприятий же всего восемь. Кроме того, в крае работают два племенных репродуктора, где разводят пчел карпатской породы.

- Мы попросили аграриев в период цветения рапса организовать обязательное оповещение владельцев пасек, чтобы они не допускали вылет пчел перед обработкой посевов пестицидами. Сделать это можно через пчеловодческие организации (есть сформированные реестры пчеловодов), средства массовой информации, а также на официальных сайтах администраций муниципальных и городских округов, - пояснил первый заместитель министра сельского хозяйства края Вячеслав Дридигер.

Он также добавил, что на границах обрабатываемых площадей должны быть выставлены щиты с указанием "Обработано пестицидами", содержащие информацию о мерах предосторожности и возможных сроках выхода на указанные территории. Знаки должны контрастно выделяться на окружающем фоне и быть в поле зрения людей. Убрать их можно только по окончании установленных сроков проведения полевых работ и уборки урожая.

Зерноводы при обработке пашни от разного рода вредителей применяют очень жесткие химические средства первого и второго класса опасности

- Действительно, конфликт между аграриями и пасечниками существует, - говорит пчеловод из Ставрополя Валерий Голубовский. - Сейчас уже даже луга распаханы и пчелы не могут собирать нектар с разнотравья. Вокруг селений, где в личных подсобных хозяйствах держат ульи, вообще нет нераспаханных полей. Но все же главная проблема в том, что в погоне за прибылью зерноводы при обработке пашни от разного рода вредителей применяют очень жесткие химические средства первого и второго класса опасности. Их использование в большинстве развитых стран запрещено, а в главных пчеловодческих регионах России жестко регламентируется. Важно сейчас на Ставрополье сохранить пчел, ведь у нас можно собирать большее количество меда. Но для этого следует более активно работать с аграриями. Мы им тоже можем принести пользу, так как насекомые опыляют их растения.

- Не стоит из аграриев делать убийц пчел, - парирует глава К(Ф)Х из Петровского района Семен Колокольников. - Никто не хочет умышленно уничтожать чужое имущество. Тем более пчеловоды нам не конкуренты. Но стоит для начала навести порядок с учетом тех, кто занимается разведением пчел. Как мы должны понять, что возле наших полей стоит пасека? Мы оповещаем местную администрацию, обзваниваем и обходим тех, кого знаем. А с остальными что делать? К каждому в огород мы не заглянем. Другая проблема в том, что биологические препараты, перейти на которые нам советуют, стоят дороже, а их действие не всегда хорошо изучено. Это значит, что растут расходы и риски. Следовательно, дорожает конечная продукция. А готово ли население к повышению цен на зерно?

По мнению пасечника Валерия Голубовского, сторонам следует сесть за стол переговоров и наладить общение, а препараты первого и второго класса опасности запретить. Что касается средств третьего и четвертого класса опасности, то должны быть четкие правила: когда, как часто и каким образом обрабатывать ими поля.

Мнение

Лариса Морева, доктор биологических наук, заведующая АПИ-лабораторией Кубанского государственного университета:

- К сожалению, подморы пчел после обработок - не редкость в нашей стране. Аграрии зачастую не соблюдают этикет, не предупреждают пчеловодов или пользуются препаратами высокого класса опасности. Иногда применяют средства, которые действуют около пяти суток, в таком случае, даже если пчеловод закрыл ульи в день обработки, насекомые все равно отравятся.

В этом году ситуация усугубилась из-за погоды. В итоге пчеловоды вынуждены пускать пчел на рапс, так как сейчас ничего не цветет. Ведь у нас почти не высевают эспарцет, кориандр, горчицу. В результате в апреле - мае произошел своего рода "обрыв" в цепочке: сады отцвели, у акации, которая должна была начать цвести сейчас, почки только проклюнулись, а подсолнечник зацветет лишь в конце июня.