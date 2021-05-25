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25.05.2021 16:28
Рубрика: Происшествия

Бесхозный ставок

На Ставрополье брошенные дамбы опасны для окрестных населенных пунктов и сельхозугодий
Текст: Роман Кияшко (Ставропольский край)
Российская газета - Экономика Северного Кавказа № 112(8463)
В регионе насчитали более 1100 бесхозяйных гидротехнических сооружений, представляющих большую опасность. Речь идет о плотинах, дамбах, каналах, водосбросных и других объектах, которые не имеют собственника либо он неизвестен или отказался от права собственности.
Местные жители приспособили бесхозяйные пруды для разведения рыбы. Фото: Владимир Аносов/РГ Местные жители приспособили бесхозяйные пруды для разведения рыбы. Фото: Владимир Аносов/РГ
Местные жители приспособили бесхозяйные пруды для разведения рыбы. Фото: Владимир Аносов/РГ

Данные сооружения должны защищать поселения и поля от наводнений, предотвращать разрушение берегов, обеспечивать правильное использование водных ресурсов. Однако в отсутствие хозяина, который должен за ними следить и содержать, эти строения сами становятся источником опасности, особенно во время паводков.

Фото: МЧС РФ/ РИА Новости
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Об этом говорили в начале весны на совещании, которое провел полпред президента РФ в СКФО Юрий Чайка. На заседании отметили, что большое количество бесхозяйных гидротехнических сооружений (ГТС), состояние которых близко к аварийному, может сделать опасным прохождение паводковых вод. Всего на территории СКФО 1227 бесхозяйных ГТС, при этом 97 процентов (1188) находится в Ставропольском крае. Аварии на них могут повлечь за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей, окружающей среде, значительные материальные потери.

Большое количество ГТС в крае стало следствием развития мелиоративных систем еще во времена СССР. После развала Советского Союза большая часть этого хозяйства осталась без собственников, и следить за ним стало некому.

Большое количество бесхозяйных гидротехнических сооружений, состояние которых близко к аварийному, может сделать прохождение паводковых вод в округе опасным

Как рассказала корреспонденту "РГ" заместитель министра природных ресурсов Ставропольского края Инна Чумакова, в 1950-1960 годах в регионе активно строились оросительные сельскохозяйственные объекты. Были созданы системы распределения и переброса воды из Кубани в Дон, а также возведены несколько очередей Большого Ставропольского канала.

- Но оросительный канал не может единовременно вместить столько воды, сколько нужно полям. Поэтому строили пруды-накопители, куда вода подавалась с запасом как минимум на 10 суток. Теперь все это никому не нужно, задвижки, затворные устройства и трубы похищены. Но дамбы-то остались, - поясняет Чумакова.

Прудами местные жители продолжают пользоваться. Иногда в них начинают разводить рыбу и умышленно увеличивают площадь водоема, что не предусмотрено проектами, согласно которым они сделаны.

В Ставропольском крае уже провели инвентаризацию всех бесхозяйных ГТС. Данные были внесены в геоинформационную систему гидротехнических сооружений. Приняты решения, что делать с тем или иным объектом.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Ставропольскому краю
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- Есть такие ГТС, у которых уже нет водохозяйственного значения. Их из перечня бесхозяйных можно исключить, если они еще не поставлены на учет в Росреестре. Такое решение можно принять на комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в Ставропольском крае. Если же сведения об объекте внесены в ЕГРН, то в соответствии с действующим законодательством о безопасности гидротехнических сооружений его необходимо ликвидировать либо законсервировать, то есть вывести из эксплуатации. Это делается через декларацию безопасности, соответственно, тратятся средства из краевого бюджета. В зависимости от размера и сложности объекта сумма может составить от 600 тысяч до миллиона рублей. И это только на часть проектной документации, - добавила Чумакова.

Если водохозяйственное значение строения не утрачено, то муниципальные власти должны на экспертном совете обосновать, почему объект нужно включить в программу развития водохозяйственного комплекса края. Чтобы провести капитальный ремонт, нужно подготовить проектно-сметную документацию. Тогда краевое министерство природы подаст заявку в Федеральное агентство водных ресурсов на выделение средств.

- За последние годы отремонтировано 16 таких объектов. На каждую дамбу потрачено от 26 до 50 миллионов рублей. При этом муниципалитет дает гарантию, что после ремонта возьмет сооружение на баланс и будет следить за ним. Дальше местные власти могут распоряжаться объектом так, как посчитают нужным, например сдать в аренду предпринимателям. Главное - должна быть обеспечена безопасная эксплуатация, - отметила замминистра.

Она также добавила, что зачастую районные власти неохотно занимаются гидротехническими сооружениями, ссылаясь на их дорогое обслуживание. При том что аграрии, деятельность которых зависит от мелиорации и работы искусственных водоемов, готовы взять в аренду эти ГТС. Однако повлиять на процесс постановки данных объектов на учет бизнес никак не может.

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