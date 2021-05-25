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25.05.2021 12:34
Рубрика: Происшествия

В Дагестане два ребенка погибли при пожаре в пятиэтажном доме

Текст: Николай Грищенко

В городе Избербаш в результате пожара погибли трехлетняя девочка и семилетний мальчик. Еще два ребенка в возрасте шести и восьми лет госпитализированы.

При крупном пожаре на складе в Ростове обрушилась кровля

Как сообщает пресс-служба МЧС Республики Дагестан, трагедия произошла в одной из квартир на пятом этаже многоквартирного дома. К прибытию пожарных огнем было охвачено 60 квадратных метров квартиры.

Как пишет ТАСС, двое детей выпрыгнули из окна горящей квартиры на ковер. В 11:25 пламя было полностью потушено, но спасти еще двух детей не удалось.

На месте происшествия работают дознаватели, которые устанавливают причины возгорания.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Юг России СКФО Дагестан

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