В Дагестане два ребенка погибли при пожаре в пятиэтажном доме

В городе Избербаш в результате пожара погибли трехлетняя девочка и семилетний мальчик. Еще два ребенка в возрасте шести и восьми лет госпитализированы.

Как сообщает пресс-служба МЧС Республики Дагестан, трагедия произошла в одной из квартир на пятом этаже многоквартирного дома. К прибытию пожарных огнем было охвачено 60 квадратных метров квартиры.

Как пишет ТАСС, двое детей выпрыгнули из окна горящей квартиры на ковер. В 11:25 пламя было полностью потушено, но спасти еще двух детей не удалось.

На месте происшествия работают дознаватели, которые устанавливают причины возгорания.