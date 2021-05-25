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25.05.2021 14:08

Многоэтажки в стиле лего

Что мешает качественно и быстро строить жилье в Дагестане
Текст: Тимур Алиев (Дагестан)
Российская газета - Экономика Северного Кавказа № 112(8463)
В 2020 году в Дагестане сдали 970 тысяч квадратных метров жилья - почти на пять процентов меньше, чем в 2019-м. Регион занял 71-е место в стране по данному показателю. Мешает отрасли развиваться, в первую очередь, дефицит современных строительных технологий в республике. Об этом корреспонденту "РГ" рассказал заслуженный строитель РФ, кандидат экономических наук Омар Абдулаев.
Фото: Тагир Раджавов / РГ
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РГ: Омар Тинамагомедович, какие современные технологии пришли на строительные площадки в последние годы?

Омар Абдулаев: Во всем мире сейчас переходят на модульное строительство, когда дома собирают из заранее изготовленных блоков. Подобные технологии законодательно закреплены в соответствующих нормативах. На предприятиях изготавливают уже не просто панели, а готовые сантехкабины, лифтовые шахты, кухни, полы, стены. Нет необходимости привлекать каменщиков, штукатуров, сварщиков - их работа автоматизирована и выполняется с высоким качеством. На стройке остается осуществить только монтаж. Таким образом, 20-этажный дом можно возвести за десять дней. Экономическая эффективность такой технологии бесспорна. Лидер в этом направлении Китай, в этой стране накоплен огромный опыт модульного строительства.

РГ: Но для внедрения новых технологий нужны соответствующие специалисты. В Дагестане их наверняка нет.

Омар Абдулаев: В первую очередь требуются специалисты, разбирающиеся в BIM-технологиях, в моделировании зданий и сооружений. До сих пор как происходит? На предприятиях огромный штат проектировщиков, накапливаются тома бумажной документации. От всего этого помогут избавиться BIM-инженеры. Они будут заниматься объектом, начиная от его проектирования и заканчивая вводом в эксплуатацию. Причем весь процесс будет осуществляться в электронном виде.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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В Дагестане таких специалистов нет. Да и в стране их готовят всего два вуза - в Москве и Санкт-Петербурге. Я встречался с ректором Дагестанского государственного технического университета. Он готов организовать обучение студентов по данной специальности. Но для начала наладить сотрудничество со столичными вузами, чтобы подготовить преподавателей.

Что касается рабочих специальностей, то, например, каменщики, кладущие кирпичи в жару и холод, станут невостребованными на многоэтажном строительстве. Механизация предъявляет совершенно другие требования к рабочим кадрам.

РГ: Есть ли в Дагестане строительные материалы для использования на таких современных объектах?

Омар Абдулаев: Стройматериалы, конечно, играют важную роль, но в данном случае первична технология. В Дагестане качество стройматериалов оставляет желать лучшего. Например, самый востребованный в отрасли кубовидный щебень необходим трех сортов, песка должно быть два вида. В Дагестане их не выпускают.

Если при строительстве домов обыватель сразу и не заметит недочетов из-за плохих материалов, то на автодорогах все дефекты проявляются быстрее. Из-за щебня и песка ненадлежащего качества через пару лет они становятся как гармошка. Приходится тратить огромные деньги на капремонт.

В федеральном реестре сертифицированных производителей строительных материалов нет дагестанских предприятий, хотя только в Кизилюрте около 20 организаций занимаются производством щебня, но ни одна не выпускает продукцию высокого качества. Практически все используют конусные дробилки - на них хороший щебень не получишь.

Фото: Александр Рюмин/ТАСС
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РГ: Качество строительства в Дагестане критикуют постоянно. Неужели ситуация настолько плачевная?

Омар Абдулаев: В республике в свое время работали три домостроительных комбината, где контролировали качество стройматериалов. Два давно не функционируют, один еле выживает. Учитывая высокую сейсмичность региона, контроль над качеством строительства должен быть особым. Но его нет. В Махачкале между некоторыми новостройками такое расстояние, что можно, выйдя на балкон, чаем соседей угощать.

Строительством в Дагестане сейчас занимаются все, кому не лень. Но ведь стоматолог не будет делать операцию на сердце, хотя он тоже врач? В любой сфере должны работать специалисты. А у нас как? Почти в каждом селе сейчас есть цех по производству пластиковых окон.

Отрасль должна регулироваться только соответствующими нормами, ГОСТами и СНиПами, а не интересами чиновников, выдающих разрешения на строительство. О том, что у нас работы ведутся некачественно, я говорил не раз на самых разных уровнях, но ситуация не меняется. По мнению чиновников, начальники не нуждаются в назиданиях.

Так что ситуация в строительной отрасли Дагестана пока печальная, но не катастрофическая. И я верю, что качественное и современное строительство в республике - дело ближайшего будущего.

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