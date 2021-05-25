В Дагестане создали компанию малой авиации

Авиакомпания малой авиации заработала в Дагестане. Она появилась при Кизлярском электромеханическом заводе, где давно занимаются разработками летательных аппаратов.

В авиапарке - три Ан-2 и многоцелевой четырехместный самолет МАИ-411, который после испытаний получил сертификат летной годности. На авиасалоне МАКС он заслужил похвальные отзывы специалистов. Директор авиакомпании Муслим Гасанов рассказал "РГ", что в планах - туристические полеты, пассажироперевозки в отдаленные горные районы, прыжки с парашютом, сельхозобработка полей, аэросъемка, лесопатрулирование.

Если с применением самолетов в качестве сельхозавиации и патрулированием лесов проблем нет, то с перспективным направлением - перевозкой пассажиров и туристическими полетами - пока придется повременить. В Ассоциации малых авиационных предприятий России рассказали "РГ", что организация коммерческих перевозок пассажиров требует значительных бюджетных субсидий на новую сертификацию по федеральным авиационным правилам ФАП-246.

"Для авиакомпаний малой авиации нужно, чтобы в штате были семь директоров по разным профилям. Также необходимо ведение огромного количества регламентных документов и отчетов, наличие большой инфраструктуры. Все эти требования формируют у авиакомпании дополнительные и немалые расходы, которые не могут быть возмещены из доходов от эксплуатации легких воздушных судов", - рассказал "РГ" председатель правления Ассоциации малых авиационных предприятий Сергей Детенышев. По его словам, в Госдуме рассматривается законодательная инициатива о введении саморегулирования вместо сертификации в сфере малой авиации.