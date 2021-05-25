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25.05.2021 17:20
Рубрика: Общество

Александр Козлов: Цели федерального проекта "Чистый воздух" выполнимы

Текст: Алексей Дуэль
Компании, которые вкладываются в науку и новые технологии, позволяющие улучшить экологическую ситуацию, в состоянии справиться с задачами, которые перед ними ставит нацпроект "Экология". Об этом сообщил глава Минприроды Александр Козлов, посетив в ходе Всероссийского молодежного форума "Экосистема" заводы "Северсталь" и "ФосАгро", расположенные в городе Череповце.
Фото: Алексей Майшев/РИА Новости Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

"Череповец попал в список 12 городов-лидеров по загрязнению, - отметил Александр Козлов. - Мы сегодня увидели, что планы, которые составили для себя компании, работающие в этом городе, губернатор Вологодской области и мэр города направлены на одну цель - чтобы людям здесь жилось и дышалось лучше".

Фото: Instagram.com/mazninov_vv/
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На основных предприятиях города, которые дают работу большинству местных жителей и наибольший вклад в доходы местных бюджетов, а попутно выделяют в окружающую среду столько опасных выбросов, что город был включен в федеральный проект "Чистый воздух", продолжаются работы по модернизации производств и внедрению новых технологий. По данным главы региона Олега Кувшинникова, за прошедшие 25 лет на природоохранные мероприятия было направлено более 11,5 миллиарда рублей, а объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу за это время сократился на 29% или 120 тысяч тонн в год.

"Приходится сталкиваться с разного рода компаниями, которые ставят вопрос о снижении требований с точки зрения экологической повестки, - сообщил Александр Козлов. - Теперь я точно понимаю, что сегодня есть технологии, при соблюдении которых можно добиваться соблюдения существующих норм. Просто нужно это делать".

Одновременно глава Минприроды на примере реально производства устроил "краш-тест" проекта закона об обязанности собственников ликвидировать отработавшие свой век промышленные предприятия, на которых выпускали или использовали опасные вещества. Документ был разработан по поручению главы государства для того, чтобы исключить появление таких зон экологического бедствия, как Усолье-Сибирское.

"Мы сегодня обсудили нормы этого законопроекта с коллегами - порядочными бизнесменами, работающими в России, на примере одного из аммиачных цехов, - поделился Александр Козлов. - Взяли аммиак, взяли цех. И прошли по всей методологии, описанной в законопроекте, что надо сделать, чтобы вовремя вывести его из оборота и он не нес за собой опасности для людей. Я скажу, все это возможно". По словам министра, законопроект скоро будет внесен в Госдуму.

Кроме того, Александр Козлов оценил практику использования фосгипса как вторичного материального ресурса. Прежде применения для этого отхода химического производства не было. Теперь его научились использовать для консервации скважин и строительства дорог. Этот опыт может быть распространен и на другие предприятия. Новые способы применения нашлись и для комовой серы, которая традиционно считалась отходом, нуждающимся в захоронении. В Череповце разработали технологию, позволяющую получать из нее серную кислоту, превратив отход в полезное вторичное сырье. Кроме того, на том же производстве в Череповце нашли способ попутно вырабатывать электричество.

"Вместе с руководством компаний посмотрим хвосты и будем думать, как их задействовать, - заключил глава Минприроды. - В том числе как сделать так, чтобы все, что остается после производства, вторично использовалось, а нашим детям не пришлось потом с этим наследством разбираться".

В регионах Общество Экология Правительство Минприроды Компании Металлургия и горнодобыча Северсталь Компании Химическая промышленность ФосАгро Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Вологодская область Национальные проекты 2019-2024

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