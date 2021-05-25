Администрация города Северодвинска не смогла сдать в аренду 80-летний деревянный дом-памятник, где в начале 1940-х годов провел часть своего детства будущий писатель Валентин Пикуль. Ветхое здание сдавалось на 49 лет за символическую годовую плату в один рубль за квадратный метр тому, кто возьмется его отреставрировать, а затем открыть там свой офис и комнату-музей прозаика. Были объявлены уже два аукциона, но оба не состоялись из-за отсутствия заявок.

Многие предсказывали такой исход, поскольку спасение ветхого памятника требует больших финансовых вложений. Однажды домом Пикуля заинтересовался инвестор, который смог подарить вторую жизнь старым зданиям в Архангельске - но не деревянным, а каменным. Сегодня в них работают кафе, студии красоты и другие объекты сферы услуг. Однако бизнес не рискнул взяться за столь затратный объект, как дом Пикуля.

Как уже рассказывала "РГ", пять лет назад его вообще собирались снести как обычную аварийную "деревяшку", которых в Поморье сотни. Но общественники и краеведы добились признания дома объектом культурного наследия регионального значения. Он оказался ценен не только с мемориальной точки зрения. Несколько экспертиз установили, что это примечательный образец советской городской архитектуры с многоскатной крышей и балконом-верандой.

После этого обязанность по сохранению ветшающего дома легла на собственника - муниципалитет. Ежегодно порядка двух миллионов рублей из казны Северодвинска уходят только на охрану памятника. Но главное - срочно нужна дорогостоящая реставрация, а организовать ее с помощью бизнеса не удается.

Проблема заключается еще и в том, что на объекте не проводились изыскания и проектные работы, отмечает инженер-строитель Юлия Селиверстова.

- Для сдачи дома в аренду этого не требуется, но поскольку арендатор обязан провести реставрацию, он не может оценить масштаб задачи и свои возможности. Потенциальный инвестор не понимает, в какую сумму ему обойдется вся работа по объекту. Получается, что в аренду сдается "кот в мешке", - полагает специалист.

При этом общественники считают, что спасти дом Пикуля вполне реально даже при небольшом бюджете.

- На мой взгляд, размер затрат на реставрацию дома Пикуля преувеличен, - считает социолог Ольга Руссова. - Называются астрономические цифры, которые предполагают сразу создание готового объекта. Но мы даже ремонт у себя в квартире так не делаем. Нужно действовать поэтапно. Первое - противоаварийные работы, второе - поднятие дома, третье - раскатка и установка нового сруба, четвертое - оснащение и так далее.

По мнению научного сотрудника Северодвинского краеведческого музея Любови Карповой, дело не только в финансах. К реставрации памятников архитектуры предъявляются особые требования - их не обошьешь сайдингом, как обычный дом. Потребуются профессиональные реставраторы, плотники. Даже если бизнес это осилит, потом ему надо будет совместить современное использование здания с его музеефикацией. Такой объем задач можно выполнить только при помощи государства, полагает Любовь Карпова.

После несостоявшихся аукционов администрация города снова будет решать судьбу памятника. Возможно, она обратится за помощью к градообразующим предприятиям и другим внебюджетным источникам.