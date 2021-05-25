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25.05.2021 15:01

Не нашлось инвестора

Бизнес отказался от дома Пикуля
Текст: Марина Ледяева (Архангельская область)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 112(8463)
Администрация города Северодвинска не смогла сдать в аренду 80-летний деревянный дом-памятник, где в начале 1940-х годов провел часть своего детства будущий писатель Валентин Пикуль. Ветхое здание сдавалось на 49 лет за символическую годовую плату в один рубль за квадратный метр тому, кто возьмется его отреставрировать, а затем открыть там свой офис и комнату-музей прозаика. Были объявлены уже два аукциона, но оба не состоялись из-за отсутствия заявок.

Многие предсказывали такой исход, поскольку спасение ветхого памятника требует больших финансовых вложений. Однажды домом Пикуля заинтересовался инвестор, который смог подарить вторую жизнь старым зданиям в Архангельске - но не деревянным, а каменным. Сегодня в них работают кафе, студии красоты и другие объекты сферы услуг. Однако бизнес не рискнул взяться за столь затратный объект, как дом Пикуля.

Фото: Евгений Мазилов
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Как уже рассказывала "РГ", пять лет назад его вообще собирались снести как обычную аварийную "деревяшку", которых в Поморье сотни. Но общественники и краеведы добились признания дома объектом культурного наследия регионального значения. Он оказался ценен не только с мемориальной точки зрения. Несколько экспертиз установили, что это примечательный образец советской городской архитектуры с многоскатной крышей и балконом-верандой.

После этого обязанность по сохранению ветшающего дома легла на собственника - муниципалитет. Ежегодно порядка двух миллионов рублей из казны Северодвинска уходят только на охрану памятника. Но главное - срочно нужна дорогостоящая реставрация, а организовать ее с помощью бизнеса не удается.

Проблема заключается еще и в том, что на объекте не проводились изыскания и проектные работы, отмечает инженер-строитель Юлия Селиверстова.

- Для сдачи дома в аренду этого не требуется, но поскольку арендатор обязан провести реставрацию, он не может оценить масштаб задачи и свои возможности. Потенциальный инвестор не понимает, в какую сумму ему обойдется вся работа по объекту. Получается, что в аренду сдается "кот в мешке", - полагает специалист.

При этом общественники считают, что спасти дом Пикуля вполне реально даже при небольшом бюджете.

- На мой взгляд, размер затрат на реставрацию дома Пикуля преувеличен, - считает социолог Ольга Руссова. - Называются астрономические цифры, которые предполагают сразу создание готового объекта. Но мы даже ремонт у себя в квартире так не делаем. Нужно действовать поэтапно. Первое - противоаварийные работы, второе - поднятие дома, третье - раскатка и установка нового сруба, четвертое - оснащение и так далее.

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По мнению научного сотрудника Северодвинского краеведческого музея Любови Карповой, дело не только в финансах. К реставрации памятников архитектуры предъявляются особые требования - их не обошьешь сайдингом, как обычный дом. Потребуются профессиональные реставраторы, плотники. Даже если бизнес это осилит, потом ему надо будет совместить современное использование здания с его музеефикацией. Такой объем задач можно выполнить только при помощи государства, полагает Любовь Карпова.

После несостоявшихся аукционов администрация города снова будет решать судьбу памятника. Возможно, она обратится за помощью к градообразующим предприятиям и другим внебюджетным источникам.

В регионах Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Архангельская область

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