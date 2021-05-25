По данным аналитиков из Cepi RISI, сегодня во всем мире перерабатывается 59,3 процента макулатуры, лидирующие позиции занимает объединенная Европа. В 2019 году этот показатель составлял 72 процента, тогда как годом раньше - 84,6. Объемы перерабатываемой бумаги растут во всем мире. К слову, тот же показатель в странах Северной Америки равен 68,2 процента, в Азии - 54,3, в странах Латинской Америки - 46,8, в странах Африки - 38,6.

Российский показатель тоже впечатляет, рынок сбора макулатуры год от года растет. По данным СРО "Лига переработчиков макулатуры", ежегодно в России производится в среднем восемь миллионов тонн этого вторсырья, из которых для переработки пригодно только 7,2 миллиона тонн. "Причем 61 процент из этой массы собирают, а остальные 39 процентов подлежат захоронению. В итоге в переработку на территории России попадает только 4,2 миллиона тонн, а еще 0,2 миллиона тонн экспортируют", - говорит исполнительный директор СРО "Лига переработчиков макулатуры" Алексей Сергеев.

В России с каждым годом растут объемы перерабатываемой бумаги и увеличивается количество организаций, которые зарабатывают на переработке и сортировке. По данным Минпромторга, в 2019 году рост переработки составил более 15 процентов, а в 2020-м - плюс восемь процентов. Согласно данным службы государственной статистики (Росстат), наибольший прирост по этим показателям наблюдается в первом квартале 2021 года: повышение составило 18 процентов к аналогичному периоду 2020-го.

В общей сложности в России имеется 13 марок макулатуры, объемы рынка сбора и переработки растут, но одна марка макулатуры МС-5 Б (отходы упаковки гофрированного картона) в последние годы достигла фантастических показателей сбора. "Объемы достигают 90 процентов: российские ретейлеры научились ее идеально собирать и продавать. В результате сложившегося дефицита цена макулатуры марки МС-5 Б увеличилась в 3,5 раза - с 7,1 тысячи рублей за тонну в марте 2020-го до 25 тысяч рублей в апреле 2021 года. Рост простимулировали слабый рубль, повышение уровня сельского хозяйства, продуктовое эмбарго. В 2020 году был достигнут баланс: объем импорта был равен объему экспорта. Поскольку экспорт все больше рос, то и объем производства гофрокоробов вырос, а это спровоцировало огромное предложение на рынке, стали появляться мощности по переработке", - говорит аналитик в сферах ЦБП и обращения с отходами Денис Кондратьев.

Все вышеперечисленные события подогрели рынок сбора и переработки макулатуры в стране.

Рынок по сбору и переработке макулатуры - это прибыльный рынок, и в ближайшие несколько лет он вырастет примерно вдвое при нынешних темпах развития сельского хозяйства, считают эксперты. Конечно, процесс мог бы больше способствовать увеличению прибыли, если бы не некоторые препятствия. Сборщики макулатуры в основном покупают макулатуру в коммерческом секторе - у торговых сетей, типографий, у ретейлеров, которые тоже имеют профит от использования вторсырья. Еще одним фактором ограничения доступности сырья на внутреннем рынке является рост электронной коммерции, использующей в больших объемах упаковку из гофрированного картона. Такая упаковка после использования попадает в отходы в коммунальном секторе, а сбор в этом источнике развит гораздо хуже, чем в ретейле. "Нынешние проблемы дефицита сырья временные и не смогут убить предприятия по переработке бумаги, хотя бы потому что основным поставщиком на эти предприятия являются ретейлерские сети, а продукты всегда нужно будет во что-то упаковывать. Переработка бумаги всегда будет прибыльным бизнесом, потому что упаковка будет нужна всегда", - говорит директор аналитического центра по внешней торговле Минпромторга Андрей Точин.