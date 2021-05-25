Песков назвал слова Уйбы про Путина вырванными из контекста

Распространенный в интернете ролик со словами главы Коми о том, что для местных жителей он - Путин, вырваны из контекста, заявил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"У губернатора полно недоброжелателей, они все время что-то выдирают из контекста и начинают вирусно этим засорять интернет. Очевидно, что это вырвано из контекста", - заметил Песков.

Владимир Уйба говорил об ответственности и полномочиях главы региона, и как раз этим региональные лидеры и должны руководствоваться, "принимать решения, не кивая в сторону федерального центра каждый раз", сказал пресс-секретарь президента.