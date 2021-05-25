Петербургские гостиницы не смогли отбить потери от COVID-19 на ПМЭФ

Вчера завершилась регистрация на Петербургский международный экономический форум. В отличие от прошлых лет, на период ПМЭФ в городских отелях еще остались места, да и цены на номера оказались ниже, чем в позапрошлом году. Если для туристов, желающих посетить Северную столицу в начале лета, это хороший знак, то отельеры в печали - три дня ПМЭФ в прошлые годы позволяли им получить прибыль, сопоставимую с доходом за несколько месяцев.

На момент написания материала в даты форума места остались в 200 отелях в ценовой категории от 9 до 13 тысяч рублей за сутки. В сегменте от 13 до 18 тысяч рублей бронирования открыты в 120 отелях. В 117 гостиницах можно снять номер от 18 тысяч рублей за сутки.

Хотя цены кусаются, ситуация кардинально отличается от 2019 года, когда в дни форума места в отелях средней и высокой ценовой категорий были раскуплены практически подчистую.

Юлия Липатова, генеральный директор агентства делового туризма "Аэроклуб", говорит, что самый дорогой номер в Петербурге забронирован за 608 тысяч рублей в сутки. Этот представительский люкс в одном из городских пятизвездочных отелей на три ночи сняла компания добывающей и обрабатывающей промышленности.

- Средняя стоимость в самых дорогих отелях сократилась по сравнению с 2019 годом. Например, в пятизвездочных отелях средняя стоимость упала почти в два раза и составила 101 тысячу рублей за ночь, средние цены в отелях категории "четыре звезды" упали на четверть и составили 26 тысяч рублей. При этом средняя стоимость проживания в трехзвездочных гостиницах и в отелях без категории (к которым относятся в том числе квартиры и апартаменты) составила 12 тысяч рублей, поднявшись с 2019 года на 56 и 97 процентов соответственно, - отметила Юлия Липатова.

По оценкам эксперта, число бронирований относительно 2019 года сократилось на треть, однако выросла длительность проживания. Если в позапрошлом году делегаты форума снимали номер в среднем на два с половиной дня, то теперь - на четыре.

Удивительный факт - в Петербурге еще остались экстремально дорогие номера. Например, за 395 тысяч рублей в сутки в даты форума можно снять целую яхту, стоящую у причала на Петровской косе. В другие даты аренда судна стоит 250 тысяч рублей в сутки.

После ПМЭФ отельеры с нетерпением ждут матчей Евро-2020

- Ажиотажа не наблюдается, - говорит председатель правления Союза отельеров Роман Сабиржанов. - Отельеры попытались поднять стоимость номеров, но броней оказалось не так много. Говорить об уровне 2019 года даже бессмысленно. Отельеры говорят, что всему виной закрытые границы.

В 2019 году в ПМЭФ приняли участие свыше 19 тысяч человек. Сколько делегатов окажется в этом году, пока неизвестно, ведь одной регистрации для прохода на площадку форума недостаточно - всем придется оперативно сдавать ПЦР-тесты. Соответственно, делегатов с положительным тестом в "Экспофорум" не пустят. Все иностранные делегаты будут сдавать тесты еще до въезда в Россию. Поэтому окончательное число участников форума станет известно только по завершении мероприятия.

В начале весны, когда было объявлено о проведении ПМЭФ-2021, владельцы гостиниц питали надежды, что форум позволит им покрыть убытки прошлого года, вызванные пандемией, но уже сейчас наступило понимание: прибыль отельеры, безусловно, получат, однако выйти на докоронакризисные финансовые показатели за счет делегаций не смогут.

Тем не менее настроение среди отельеров позитивное. Внезапным подарком для владельцев гостиниц оказались длинные майские выходные. По данным сервиса Hotel Advisors, с 1 по 10 мая загрузка в городских несетевых отелях составила 76 процентов, что близко к докоронавирусным показателям. При этом цена номера в сутки выросла на 3,3 процента, достигнув 4784 рублей.

После ПМЭФ отельеры с нетерпением ждут матчей Евро-2020. Первая игра пройдет в Петербурге 12 июня. Дата совпадает с длинными выходными в России, поэтому с 11 по 13 июня места в отелях пользуются повышенным спросом. Всего в Петербурге пройдут семь матчей, включая четвертьфинал чемпионата. Правда, аналитики Hotel Advisors обращают внимание на то, что во время чемпионата мира по футболу в 2018 году отельеры подняли цены на весь период проведения игр, рассчитывая, что болельщики не ограничатся ночью в гостинице, а проведут в Петербурге полноценный отпуск. Тактика оказалась неверной: большинство болельщиков уезжали из отеля на следующий день после игры и номера пустовали, отпугивая интересующихся высокими прайсами.

Учитывая этот опыт, отельеры к грядущему чемпионату относятся спокойно и цены, по крайней мере сейчас, не задирают. По оценкам аналитиков, гостиничный рынок Петербурга полностью восстановится к лету следующего года. Но уже сейчас очевидно: этот сезон для отельеров пройдет значительно лучше, чем предыдущий.