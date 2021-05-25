Госдума РФ приняла в первом чтении поправки в Федеральный закон "Об Особой экономической зоне в Калининградской области", призванные решить наболевшую проблему регионального рынка отходов. Авторы документа предлагают утвердить список вторсырья, которое можно беспрепятственно вывозить из эксклава, на уровне правительства РФ. Сейчас в связи с таможенными ограничениями отправить калининградские отходы или изделия из них в другие российские регионы крайне сложно.

Однако эксперты и предприниматели утверждают: в текущем виде поправки даже ухудшают ситуацию. Ведь до принятия постановления правительства РФ, которое еще предстоит разработать, все пути вывоза вторичного сырья с территории Янтарного края будут заблокированы. Если документ не скорректировать, регион столкнется не только с экономическими, но и с экологическими проблемами.

У мусора документов нет

На всей территории Калининградской области действует режим свободной таможенной зоны (СТЗ). Местный бизнес может ввезти в регион иностранные товары, сырье и комплектующие для личного пользования без уплаты таможенных пошлин и таможенного налога на добавленную стоимость.

Но есть и минусы: вывозить нерастаможенную продукцию на остальную территорию Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в том числе и в другие российские регионы, нельзя. Необходимо либо подтвердить исключительно "евразийский" статус товара, доказав, что каждая деталь не была ввезена в режиме свободной таможенной зоны, либо заплатить пошлины и НДС.

Эти особенности усложняют взаимодействие с "большой Россией" представителям практически всех бизнес-сфер. Однако тем, кто занимается сортировкой и переработкой мусора, приходится особенно тяжело. Ведь если производитель, к примеру, стола еще может доказать, что дерево он купил на калининградской лесопилке, крепления и болты заказал в другом регионе России, а клей, прибывший из Европы, растаможил, то у мусора нередко никаких документов нет.

Порой доходит до абсурда. Недавно таможенники запретили военным вывозить в "большую Россию" списанные аккумуляторы, на которых стоит отметка: сделано в СССР в 1968 году. Их признали "иностранным товаром". Отправители не смогли представить документы, подтверждающие, что советские батареи не были ввезены в Калининградскую область из-за границы в режиме свободной таможенной зоны. И это логично, ведь в 1968 году ни СТЗ, ни современного порядка оформления грузов, ни такого понятия, как "евразийский" статус, просто не существовало.

Мы все это не вывезем

Суть поправок в ФЗ-16 "Об Особой экономической зоне в Калининградской области" такова: все вторсырье и все отходы, которые могут быть получены из отслужившего свой срок имущества, создававшегося на территории региона за последние 76 лет, признаются "иностранным товаром". Но отдельные позиции, прописанные в постановлении правительства РФ, калининградским компаниям разрешат вывозить без уплаты таможенных пошлин. Порядок вывоза, согласно поправкам, также будет зафиксирован в постановлении правительства РФ.?Такая многоуровневая конструкция удивила представителей Калининградской области.

До принятия нужных актов вся работа с отходами на территории региона будет парализована

- Когда будут приняты два постановления правительства РФ, о которых идет речь, неизвестно, - подчеркивает вице-президент Калининградской торгово-промышленной палаты Марина Фицак. - Очевидно, что это будет не скоро, ведь акты еще не разработаны. В то же время до их принятия вся работа с отходами на территории нашего региона будет парализована. Предприниматели не смогут вывезти на остальную территорию Евразийского экономического союза свои отходы, вторсырье и изделия из вторсырья даже с уплатой таможенных пошлин.

Спонсируем соседей

Есть и другая сторона медали. Часть отходов, к примеру пластик или картон, действующее российское законодательство с недавнего момента запрещает захоранивать на полигонах. Можно, конечно, переработать это богатство на территории Калининградской области и продать готовые изделия внутри региона. И такие перерабатывающие предприятия существуют, но наращивать мощности они не могут из-за узости калининградского потребительского рынка. Можно экспортировать ресурсы в соседние европейские государства. Однако и здесь все не так просто.

-?Наши прибалтийские соседи - Литва, Латвия и Эстония- очень внимательно отслеживают конъюнктуру калининградского рынка вторичного сырья, - рассказывает председатель правления Регионального союза переработчиков отходов Калининградской области Марк Балановский. - И после каждого барьера, который возникает на пути калининградских отходов на "основную" территорию РФ, в приграничных районах снижаются цены на вторсырье. Особенно старательно мониторят калининградские новости литовские предприятия. Здесь важно добавить, что предприниматели Калининградской области в течение долгих лет вкладывали огромные средства в развитие системы раздельного сбора отходов и рециклинга. А в прошлом и текущем годах систему раздельного сбора отходов, которые образуются у населения, начал финансировать бюджет Калининградской области. Сложилась парадоксальная ситуация: из-за таможенных барьеров мы средствами калининградских предпринимателей и калининградского бюджета спонсируем перерабатывающую отрасль Литвы, чему литовские "партнеры" несказанно рады.

По словам уполномоченного по защите прав предпринимателей в регионе Светланы Нижегородовой, если решение проблемы затянется, это может привести, помимо регресса рынка рециклинга, к экологическим последствиям. В аппарат калининградского бизнес-омбудсмена поступило множество жалоб от предпринимателей, которые уже три года по объективным причинам не могут вывезти свои отходы с территории области.

- Безусловно, в данной ситуации необходимо убирать из законопроекта все "отягчающие условия" в части утверждения дополнительных постановлений правительства РФ, дополнительных ведомственных актов, - комментирует ситуацию Светлана Нижегородова.

Зачем усложнять?

Вообще-то убрать "отягчающие условия" несложно. В статье 207 Таможенного кодекса ЕАЭС говорится, что товары, которые потеряли свои потребительские свойства, могут завершать процедуру свободной таможенной зоны без помещения под иные процедуры, то есть без уплаты таможенных пошлин, если они вывозятся в целях утилизации, обезвреживания или захоронения. Утилизация подразумевает вторичное использование.

- Далее в Таможенном кодексе идет отсылка: порядок завершения процедуры СТЗ определяется национальным законодательством государства, - поясняет эксперт в области законодательного регулирования калининградской особой экономической зоны Дмитрий Чемакин. - То есть международное законодательство нас никак не ограничивает в принятии решений. Зачем в таком случае мы создаем тройную законодательную конструкцию, включающую поправки в федеральный закон и два постановления правительства РФ? Почему бы перечень отходов, которые могут вывозиться на остальную территорию России без уплаты таможенных пошлин, не прописать напрямую в норме национального законодательства, то есть в ФЗ-16? Безусловно, есть какие-то особые ситуации, к примеру драгоценные металлы. Вот в отношении них надо бы сохранить норму, согласно которой порядок вывоза регламентируется решением правительства РФ. Но вывоз пластика, макулатуры, металлов и иных отходов, которые по различным причинам нельзя захоронить или переработать на территории Калининградской области, должен быть упрощен непосредственно в рамках ФЗ-16.

Время, чтобы исправить ситуацию, пока есть. Поправки к законопроекту будут представлены до конца мая, затем комитет Госдумы по бюджету и налогам доработает документ перед вторым чтением.