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25.05.2021 16:25
Рубрика: Происшествия

Сотрудников псковского УМВД заподозрили в крупном мошенничестве

Текст: Марина Ледяева

В Псковской области возбудили три уголовных дела о мошенничестве в отношении сотрудников ФКУ "Центр хозяйственного и сервисного обеспечения" УМВД по региону, а также их предполагаемых сообщников из коммерческих фирм.

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Как сообщили в МВД РФ, бывшие и действующие сотрудники центра хозяйственного и сервисного обеспечения подозреваются в том, что в 2018-2019 годах они похитили денежные средства из бюджетных ассигнований МВД России. Кроме того, подозреваемые в мошенничестве обратили в свою пользу 11 служебных транспортных средств, полагает следствие.

По предварительным оценкам, ущерб от действий группы составляет более 4,5 миллиона рублей.

Преступления выявили сотрудники главного управления собственной безопасности МВД РФ вместе с коллегами из Псковской области и региональным УФСБ. Уголовные дела расследует следком региона, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Псковская область Преступления правоохранителей

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