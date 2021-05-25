Сотрудников псковского УМВД заподозрили в крупном мошенничестве

В Псковской области возбудили три уголовных дела о мошенничестве в отношении сотрудников ФКУ "Центр хозяйственного и сервисного обеспечения" УМВД по региону, а также их предполагаемых сообщников из коммерческих фирм.

Как сообщили в МВД РФ, бывшие и действующие сотрудники центра хозяйственного и сервисного обеспечения подозреваются в том, что в 2018-2019 годах они похитили денежные средства из бюджетных ассигнований МВД России. Кроме того, подозреваемые в мошенничестве обратили в свою пользу 11 служебных транспортных средств, полагает следствие.

По предварительным оценкам, ущерб от действий группы составляет более 4,5 миллиона рублей.

Преступления выявили сотрудники главного управления собственной безопасности МВД РФ вместе с коллегами из Псковской области и региональным УФСБ. Уголовные дела расследует следком региона, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.