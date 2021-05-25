Создана интерактивная карта Санкт-Петербурга 90-х годов

Петербург - столица не только трех революций и русского рока, но и первого в посткоммунистической России интернет-кафе. Какой след оставили лихие 90-е в Петербурге, можно узнать благодаря интерактивной карте, которую создали специально к премьере второго сезона сериала "Мир! Дружба! Жвачка!", который вчера стартовал в эфире телеканала ТНТ.

Нет больше железного занавеса, из Турции летят баулы с тряпьем, братки тысячами гибнут в криминальных войнах, любой может стать бомжом, главный прикид - малиновый пиджак с жирной золотой цепью, вожделенная "Эммануэль" в видеосалоне, мальчики мечтают стать брокерами, девочки - валютными проститутками. Наряду с памятными всей стране признаками 90-х, в разных уголках России это лихое время вспоминают по-своему. Пройдясь по "Интерактивной карте Петербурга 90-х" - виртуально или в реальном формате, - можно убедиться, что Петербург был не только "криминальной столицей России".

Проект и в самом деле неплохое подспорье не только для аборигенов, желающих освежить память или узнать, как оно было во времена, когда папа встретил маму. Гостям Петербурга тоже стоит взять на вооружение интерактивную карту и своими глазами увидеть место, где проводились первые ретро-вечеринки, где можно было купить золотой унитаз, где возник экзотический "пьяный угол" в эпоху талонов на выпивку, где был "квартал красных фонарей", а где место рождения рейва в России. Какой колбасный магазин города считался музеем в "лихое" время, как прошла свадьба Аллы Пугачевой и Филиппа Киркорова, сколько стоил сотовый телефон, и кто был первым отечественным рок-пиратом - об этом тоже можно узнать из проекта "Интерактивная карта Петербурга 90-х".

Жизнь города в то время представлена через воспоминания художников, бизнесменов, писателей, артистов, чьи имена сегодня на слуху, а тогда они еще только искали свое место под солнцем. Например, в то время, как будущий опер Соловец из легендарного сериала "Улицы разбитых фонарей", он же Александр Половцев, кипятил марлевые подгузники для своего сына, Сергей Шнуров работал дизайнером в рекламном агентстве, где вместе с будущим писателем Александром Цыпкиным работал над продвижением презервативов. Один из "спикеров" - Андрей Константинов, хроникер "бандитского Петербурга". Так что без криминала не обошлось и на "Интерактивной карте Петербурга 90-х" - благодаря ей можно вспомнить о таких громких делах, как убийство Игоря Талькова, и узнать, кто был прототипом знаменитого Антибиотика, антигероя романа Константинова, легшего в основу гангстерской киносаги "Бандитский Петербург".

Остается добавить, что вместе с исторической справкой о местах города и интервью, на "Интерактивной карте Петербурга 90-х" можно посмотреть видеофрагменты и кадры из сериала "Мир! Дружба! Жвачка!", герои которого во втором сезоне оказываются очевидцами того, как страну захлестнула волна финансовых пирамид и увлечение фантазийным миром вселенной "Властелина колец".

Интерактивная карта доступна на сайте.