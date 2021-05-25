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25.05.2021 16:52

За меняющимся миром - бегом

Стоит ли бояться сокращения программ профобучения
Текст: Мария Голубкова (Санкт-Петербург)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 112(8463)
Министерство просвещения РФ планирует изменить стандарты профессионального обучения: для некоторых специальностей уменьшат сроки учебы, некоторые вообще исчезнут из образовательных программ. Предполагаемое нововведение породило дискуссию: одни профессионалы полагают, что выпускники колледжей и техникумов и так "недоучки", другие убеждены, что ускорение всех процессов - буквально требование времени.

Как заявил некоторое время назад "Российской газете" первый заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко, востребованность системы среднего профобразования (СПО) растет - это тенденция последних лет, а перечень профессий и специальностей среднего профобразования обновляется постоянно. Действительно, некоторые профессии постепенно уходят в прошлое или трансформируются. Сегодняшние дети не знают, кто такой "ямщик", и считают, что "стряпчий" - это повар. А развитие технологий породило области, которых раньше не существовало в принципе - кибербезопасность или компьютерный дизайн, к примеру. Людей на заводе во многом заменили станки с программным управлением или роботизированные комплексы, поэтому изменилась сумма знаний и навыков, которая нужна рабочему. При этом она обязательно должна быть адекватна требованиям конкретного производства и сферы в целом, в которую придет выпускник со средним профессиональным образованием. Поэтому специальности укрупняются, а ФГОС приобретает более широкие рамки. К примеру, стандарт "Мастер по пошиву швейных изделий" будет включать ранее отдельные профессии "закройщик", "портной", "модистка", "швея". "Мастера общестроительных работ", "арматурщика" и "слесаря по строительно-монтажным работам" тоже укрупнят в одну программу.

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- Сейчас у нас около пятисот специальностей, останется в два раза меньше, - отметил Глушко.

В Петербурге сегодня насчитывается около полусотни техникумов и колледжей, которые готовят кадры практически для всех областей экономики - от судостроения до туризма и от авторемонта до реставрации. В этом году с 1 марта они разместили на своих сайтах правила приема, список профессий и специальностей и перечень вступительных экзаменов. Это допустимо для некоторых специальностей, в том числе творческих. К примеру, Петровский колледж устанавливает их для специальностей "дизайн", "реклама" и "правоохранительная деятельность". "Технологии парикмахерского искусства" там придется изучать очно три года и 10 месяцев, поступить можно после девятого класса.

- За время обучения мы также получали среднее образование, то есть прошли программу 10 и 11-го классов, - рассказывает Ирина Холодова, которая сейчас работает парикмахером в одном из салонов красоты Северной столицы. - Из-за этого мало времени в первые два года отводилось непосредственно на обучение профессии. А ведь очень многим ребятам в колледжах надо как можно скорее начать зарабатывать. Так что я думаю, чем-то из общеобразовательных предметов и теории можно было бы пожертвовать ради увеличения практики.

Система среднего профессионального образования должна успевать за трендами рынка труда

У ряда профессионалов, вовлеченных в ситуацию, другое мнение. К примеру, депутат городского парламента Марина Шишкина полагает, что "сокращенная модель обучения выплюнет на рынок людей с поверхностными знаниями - выпускники, прошедшие обучение по ускоренному курсу, станут профессиональными полуфабрикатами и будут неконкурентоспособны". В свою очередь, инженер одной из электросетевых компаний Игорь Маслов тоже против сокращения, но приводит другие доводы: "Сегодня, получая полноценное образование, выпускники колледжа имеют возможность поступить в вуз, продолжить строить карьеру. Если они не смогут конкурировать с выпускниками школ за высшее образование, мы закроем профессиональную дорогу для многих талантливых ребят".

Фото: shironosov / istock
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Однако никто не отрицает, что изменения в системе очевидно назрели. Как пояснил корреспонденту "РГ" председатель комитета по труду и занятости Санкт-

Петербурга Дмитрий Чернейко, работодатели регулярно отмечают, что программы средних учебных заведений не всегда соотносятся с их требованиями, а это является причиной снижения скорости внедрения инноваций, реализации важных проектов.

- Нужно, чтобы система среднего профессионального образования успевала за трендами рынка труда, в короткие сроки модернизировала программы, больше внимания уделяла практическому обучению, - считает он. - Из-за быстрой смены технологий возрастает роль обучения в течение всей жизни, а также спрос на специалистов с компетенциями в разных областях. В этих условиях учреждения СПО могут стать отличной базой для развития системы дополнительного образования и повышения квалификации под конкретные проекты, производственные задачи или новые технологии.

То же самое говорят и "на местах": многие специальности имеют похожий набор компетенций и вполне достаточно одной специальности. Примером могут служить "гостиничный сервис" и "гостиничное дело", "технология общественного питания" и "поварское и кондитерское дело", "механизация сельского хозяйства" и специальность "эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования".

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
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- В меняющемся мире большое значение приобретает постоянное повышение квалификации, самообучение, - считает директор Бегуницкого агротехнологического техникума (Ленинградская область) Александр Туфанов. - Это будет способствовать в первую очередь развитию профобучения, "коротких" программ, которые можно будет дополнительно и быстро освоить по принципу конструктора компетенций.

Но пока директор колледжа осторожно говорит о том, что срок обучения можно сократить с четырех до трех лет, в правительстве РФ уже заявили, что цель ближайшего будущего - выпускать специалистов-профессионалов за два года. Тем временем Госдума на днях приняла во втором чтении законопроект "О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в РФ" (в части совершенствования регулирования применения профессиональных стандартов в сфере профессионального образования). Документ предлагает разрешить разработку ФГОС профессионального образования не только по профессиям и специальностям, но и по областям профессиональной деятельности.

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