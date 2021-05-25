В Карелии музыкантам будут бесплатно давать землю

В Карелии местный парламент в окончательном чтении принял законопроект о наделении бесплатной землей под строительство дома музыкантов, которые переезжают в сельскую местность.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-спикера Законодательного собрания Ленинградской области Ольгу Шмаеник.

В регионе с 2016 года работникам ряда сфер, переезжающих на село, дают бесплатно землю. Так, получить участок могут педагоги, врачи, специалисты лесного хозяйства, пожарный. Певцов, композиторов и диджеев в этом списке ранее не было.

Льгота распространялась на работников социально-культурной сферы, но какие конкретно специалисты имеют право на землю в документе ранее не расшифровывалось.

Власти Карелии рассчитывают, что новые правила и сельская ипотека сделают деревни и поселки республики привлекательными для работников культуры.