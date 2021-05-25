Деревенские деревянные дома в селах и пригородах на Новгородчине за последний год подорожали на 10-15 процентов, а новостройки из бруса - на 50-70 процентов. Цены продолжают расти, а спрос значительно превышает предложение. Загородная и дачная жизнь становится все дороже.

Самые высокие цены на дома - ближе к областному центру или рядом с федеральными трассами. Ценится возможность быстро и легко доехать до Москвы или Санкт-Петербурга. Коттеджи-новостройки в 10-20 километрах от Великого Новгорода площадью от 100 до 150 квадратных метров - это от трех до шести миллионов рублей. Но настоящие дачники выбирают природу и селятся подальше от крупных городов.

- Жители Питера предпочитают два направления - по трассе М11 и в Поозерье - это берег озера Ильмень. Валдай - это уже москвичи. Цены на дома и дачи стали расти в сентябре прошлого года, хотя хорошо раскупали дома с начала пандемии, но рынок сразу не отреагировал. Летом 2020 года продавали по старым ценам. В итоге среднее увеличение за осень, зиму и весну - тысяч на 300, - рассказала "РГ" риелтор загородной недвижимости Юлия Краева. - При цене жилого деревянного дома в деревне на уровне 2-2,5 миллиона сегодня. Новые деревянные коттеджи на первой линии берега реки - от четырех миллионов.

Новгородские риелторы на продаже загородной недвижимости зарабатывают не много. Сидят не на проценте, а на твердой ставке со сделки. Сегодня это 50 тысяч рублей. Из которых от 30 до 70 процентов - доход агентства.

- Сегодня далеко не все дома покупают за наличный расчет, очень много сделок на вторичном рынке с кредитными деньгами. Примерно половину сделок мы проводим с ипотекой, - поделилась Юлия Краева. - Петербуржцы оформляют сельскую ипотеку, сейчас вроде около трех процентов всего, и покупают дома в деревнях Новгородской области.

Город Пестово - негласная столица деревянного домостроения в регионе. Под заказ делают комплекты из бруса для сборки жилых и дачных домов, бань. Брус разный. Компаний и частников много. Древесину для распиловки привозят в основном из Архангельской и Вологодской областей. На Новгородчине тоже пилят, но объемы небольшие, если сравнивать с масштабами сборки и строительства. Центром деревообработки Пестово стало исторически: объясняют пересечением транспортных путей, лесопильным заводом и частными пилорамами.

Пилят древесину и собирают комплекты будущих жилых и дачных домов из бруса во многих районах Новгородчины. Схема отработана: распилили, скомпоновали, отвезли на участок заказчика и собрали.

- Любой проект можно считать индивидуальным, даже типовой. Покупатель хочет определенные рамы, отделку, разную толщину бруса, и каждый раз все считается, прописывается. Но в общем за последний год дома подорожали на 50-70 процентов. И это только исключительно из-за роста цен на стройматериалы и комплектующие, - поделился с "РГ" совладелец строительной компании Олег Корнилов. - Вот в прошлом году дачный двухэтажный домик "под ключ" шесть на шесть метров стоил 600 тысяч рублей. Человек накопил и приходит сейчас, а это уже 900 тысяч.

Цены растут, а спрос значительно превышает предложение

Собирают дома из бруса новгородские бригады и в Ленинградской области, и в Псковской. Иногда сами вкладываются в строительство, приобретают землю, а потом продают дом уже с участком и всеми коммуникациями. Но если в прошлом году такой дом можно было купить еще на стадии строительства, то сейчас - только готовые. Строители утверждают, что цены на древесину и металл меняются ежемесячно и неизвестно, сколько будет стоить готовый дом в июле или сентябре.

Ряд компаний оценивают дома из бруса по метражу. Средняя цена в этом году - 5,5 тысячи рублей за квадратный метр жилой площади. Кто-то, наоборот, предпочитает озвучивать общую стоимость дома.

- Одна из причин роста цен - дефицит стройматериалов. С началом пандемии спрос вырос в несколько раз. Элементарно не хватает древесины и металла. Существует даже очередь. Если сейчас оплатить дом, то ждать придется примерно два месяца, - рассказал Олег Корнилов. - И у нас продажи домов за год выросли в два раза, но это "мыльный пузырь" все. Он должен лопнуть скоро. Хотя до конца года цены будут еще расти точно.

Если нет денег или желания стать владельцем усадьбы на Новгородчине - дачи арендуют. Рынок менее развит, чем строительный. Но снять дом можно и посуточно, и на все лето.

В новгородском Поозерье - это северо-западный берег озера Ильмень - даже простые дома в разы дороже. Разброс цен на дачный сезон большой. Деревянный дом послевоенной постройки, "бабушкин вариант" с типичной советской меблировкой и обоями, при долгосрочной аренде - от шести до 30 тысяч рублей в один летний месяц. Для сравнения: квартира в Великом Новгороде - от 10 тысяч.

- Каждый год сдаю свой дом в деревне Ильмень, что в 20 километрах от Великого Новгорода, на летние месяцы. В этом году на июнь уже нашел жильцов, а июль - август еще свободны, - рассказал "РГ" владелец дома Михаил. - В месяц - 29 тысяч рублей. Никаких доплат сверх этого. Обычно приезжают семьи из Питера. Рядом озеро, рыбалка, у местных жителей покупают свежее молоко.

А вот коттедж на длительный срок с приличным дисконтом не снять. Владельцы предпочитают сдавать такую недвижимость посуточно - от пяти до семи тысяч рублей. И здесь предложений на порядок больше. Опять же основные арендаторы приезжают из Москвы и Санкт-Петербурга, как правило, на два-три дня.

Особняком в дачном циркуляре стоят дома на Валдае. Озерный край, дачи политиков и актеров. Традиционный деревянный дом середины прошлого века в райцентре купить - 1-1,5 миллиона. Арендовать летом можно за десять тысяч рублей в месяц. Дома в аренду посуточно - от двух тысяч.

Дачный рынок Новгородчины сегодня не имеет правил и даже приблизительно устоявшихся цен. Все играют на свой страх и риск. А реальное количество дачников в сезон неизвестно. По последним данным региональных властей, в прошлом году с началом пандемии говорили о 17 тысячах жителей Санкт-Петербурга и Москвы, которые приехали проводить лето в новгородские деревни.