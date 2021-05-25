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25.05.2021 16:24
Рубрика: Общество

В Петербурге наглядно показали, почему теряются дети

Текст: Евгения Цинклер (Санкт-Петербург)
Фото: Пресс-служба ПСО "ЛизаАлерт" Фото: Пресс-служба ПСО "ЛизаАлерт"
Фото: Пресс-служба ПСО "ЛизаАлерт"

В парке "Озеро Долгое" в Санкт-Петербурге открылась инсталляция, посвященная Международному дню пропавших детей, который отмечается 25 мая.

Фото: Валерий Матыцин/ТАСС
"ЛизаАлерт" приглашает добровольцев на поиски потерявшихся в лесу

Тематическая экспозиция под названием "Пустота внутри" рассказывает о самых частых причинах пропажи детей: вода, лес, лед, уход ребенка с чужим человеком и со знакомым. Пять историй - пять прозрачных кубов, иллюстрирующих беду с пугающей лаконичностью.

Вода - красные резиновые сапожки на песочном берегу и опрокинутое ведерко. Лес - велосипед, брошенный на мшистой полянке. Лед - санки и одинокая красная варежка возле полыньи. Чужой - плюшевый мишка, оставленный на детской площадке. Знакомый - пустая кроватка…

Детей нет. Вместо них истории пропажи рассказывают вещи. Велосипед, например, ждет своего маленького хозяина Петю: "Он все может, ничего не боится. Где мы только не катались. Вот только тут ни разу еще не были. Мы как-то с тропинки свернули немножко, нам показалось - лиса, мы за ней погнались. А там не было лисы. Теперь мне дальше ехать мокро, болото, похоже, начинается. А тропинку мы потеряли. Петя меня тут оставил, велел ждать. Сам пошел тропинку искать, ногами тут быстрее, чем со мной. Вот, лежу, жду. Ты Петю не видел?.."

Большой черный стенд рядом усеян "безобидными" фразами взрослых, которые нередко предшествуют беде: "Ты же знаешь дорогу", "Не кричи, ты людям мешаешь", "Посиди тут, я скоро вернусь", "Взрослых надо слушаться", "Получишь двойку - домой можешь не приходить"… Здесь же размещены две истории поисков потерявшихся детей с хорошим концом. И предупреждение - "Второго шанса может не быть".

Инсталляция создана поисково-спасательным отрядом "ЛизаАлерт" в Санкт-Петербурге. Добровольцы отряда, который десять лет назад был сформирован после долгих, трагически завершившихся поисков заблудившейся в лесу маленькой девочки, очень хорошо знают, что это такое.

- Самый лучший поиск - тот, который не случился. Наш отряд всегда призывает быть участливыми и неравнодушными, обращать внимание на одиноко идущих или играющих в неположенных местах детей. Трагедии в большинстве случаев можно избежать, - говорит Алина Павлюкова, куратор петербургского отряда "ЛизаАлерт". - Сегодня Международный день пропавших детей. День надежды. Мы бы очень хотели, чтобы дети не терялись. А если уж это случилось, пусть они все находятся живыми. Пропажа ребенка - это горе. Это пустота, которая съедает изнутри. Давайте все вместе будем действовать на опережение и не допускать. Второго шанса может не быть. Берегите детей!

За последние пять месяцев только по Санкт-Петербургу и Ленинградской области на горячую линию отряда поступило 186 заявок о пропаже несовершеннолетних. 179 из них найдены живыми. Пропавшими без вести на сегодня остаются четыре ребенка.

Фото: Пресс-служба ПСО "ЛизаАлерт"

На заметку

Экспозиция "Пустота внутри" работает в парке "Озеро Долгое", на площади перед сценой с 25 по 31 мая 2021 года. Вход свободный.

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