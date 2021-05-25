В Петербурге задержали главу Жилищного агентства Колпинского района

В Петербурге задержана депутат Колпино и по совместительству руководитель местного Жилищного агентства, ей вменяют несколько фактов получения крупных взяток, сообщает Следственный комитет по Северной столице.

Ранее вопросы у следователей возникли к бывшему заместителю главы администрации Колпинского района. Он признался в получении взяток, заключил досудебное соглашение со следствием и рассказал о том, что действовал не один, а вместе с руководительницей Жилищного агентства.

По версии следствия, чиновник и глава агентства договорились с одним местным предпринимателем об общем покровительстве за полтора миллиона рублей в месяц.

С октября позапрошлого года до августа прошлого бизнесмен передал 7 миллионов 750 тысяч рублей.

В рабочем кабинете подозреваемой прошли обыски. В ближайшее время женщине предъявят обвинение и изберут меру пресечения.