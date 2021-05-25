В Поморье проверили ход реализации нацпроектов

В 2021 году в Архангельской области в рамках национальных проектов, утвержденных президентом России, действуют 44 региональных проекта. На их реализацию направлено 16,6 миллиарда рублей. Сейчас регион из фазы заключения контрактов приступает к исполнению взятых обязательств.

В этот процесс необходимо вовлекать наиболее активную часть общества. Именно поэтому губернатор Архангельской области Александр Цыбульский сделал акцент на усилении общественного контроля за реализацией президентских инициатив:

- Нацпроекты остаются главным приоритетом в нашей работе, - подчеркнул глава региона. - Сегодня и общественность, и экспертное сообщество крайне заинтересованы в получении объективной информации по вопросам реализации национальных проектов. Прошу председателя правительства создать группы общественного контроля и закрепить их создание соответствующим документом.

В состав групп планируется включить независимых экспертов, наиболее активных жителей региона, представителей власти. По словам председателя Общественной палаты Архангельской области Юрия Сердюка, такого контроля не нужно бояться: ведь у власти не всегда хватает ресурсов для него. Причем подключать общественников необходимо на первом этапе:

- Например, пару лет назад в одном из муниципальных образований отремонтировали дорогу, а тротуары не сделали. В итоге власть думала, что сделала хорошее дело, тогда как население считало иначе. А если бы строительство детально обсуждалось с общественниками, был бы диалог, причем на начальном этапе, во время планирования, составления техзадания, и результат мог быть другим, и критики было бы меньше.

Мониторингу реализации национальных проектов в Архангельской области был посвящен и визит полномочного представителя Президента РФ в СЗФО Александра Гуцана. Вместе с губернатором полпред осмотрел образовательные, спортивные объекты Архангельска. Побывал и на стройплощадке нового корпуса областной детской клинической больницы, в котором планируется разместить отделения онкологии-гематологии, лучевой и ультразвуковой диагностики, реанимации и интенсивной терапии, операционный блок. Работы ведутся с опережением графика:

- За сроки и качество будем спрашивать со всей строгостью, - отметил полпред, обратившись к представителям строительной организации. - В первую очередь - с генерального подрядчика. Это очень важный объект с учетом того, что с началом его работы появится возможность оказывать высокотехнологичную помощь не только детям, живущим в Архангельской области, но и пациентам из других регионов, где такой возможности нет.

В округе Варавино-Фактория Александр Гуцан отметил хороший темп и качество работ по строительству новой школы на 860 мест, подчеркнул, что правительство региона должно вести постоянный контроль за ними, сделал акцент на скорейшем начале образовательного процесса: новая школа поможет округу "уйти" от занятий во вторую смену.

К контролю за нацпроектами необходимо привлекать общественников

Тем временем поблизости уже сдан в эксплуатацию новый физкультурно-оздоровительный комплекс в рамках нацпроекта "Демография":

- В этом районе у нас создается образовательное ядро. Помимо школы и ФОКа, здесь планируется строительство центра для одаренных детей "Созвездие" с возможностью проживания приезжих ребят. У нас получится практически кампус, - пояснил Александр Цыбульский.

А вот на стройплощадке здания детского сада в округе Майская Горка полпред и губернатор указали подрядчику на необходимость устранения недочетов и соблюдения графика: хотя готовность здания составляет 90 процентов, по контракту его должны были сдать еще в ноябре 2019 года (сроки пришлось перенести на сентябрь 2021 года из-за корректировки ПСД).

Проблемы реализации нацпроектов обсуждались в правительстве региона на совещании, прошедшем по итогам визита полпреда. Так, в прошлом году по разным причинам не удалось ввести в строй четыре детских сада, три школы, два ФАПа и спортивный зал. Но в первом квартале 2021-го уже сданы ФАП в Ленском районе и детский сад в Няндоме, на остальных стройках активно ведутся работы по завершению.

- Главный результат, которого необходимо добиться, - это реальные перемены к лучшему, повышение качества жизни в Архангельской области. Необходимо принять дополнительные меры, чтобы все задачи, поставленные президентом, были безусловно выполнены, - добавил Александр Гуцан.

Александр Цыбульский подчеркнул, что всегда готов открыто говорить о проблемах и решать их оперативно:

- Пандемия стала для нас серьезным вызовом, пришлось корректировать подходы к работе по всем направлениям. Но тем не менее в целом нам удалось сохранить темп реализации национальных проектов и выполнить все взятые на себя социальные обязательства, - отметил глава региона.

Так, сегодня решается и основная проблема здравоохранения - кадровая:

- Мы работаем в этом направлении. Только за последний год привлекли 155 врачей и 207 медицинских сестер. В регионе действует программа "Земский доктор", также мы запустили программу по приобретению жилья для специалистов: только в этом году появятся 23 служебные квартиры, - отметил глава региона.

Кроме того, подчеркнул губернатор, в Архангельской области стартовала программа модернизации первичного звена здравоохранения, которая ориентирована на решение конкретных проблем отдельных муниципальных образований.

Тем временем

Темпы жилищного строительства в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" продолжают расти: если в прошлом году в регионе было сдано в эксплуатацию 12 многоквартирных домов, то в этом году уже построено два дома, а строительство еще 16 будет завершено до конца 2021 года.